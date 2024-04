Tronçonneuse électrique Scheppach à moins de 100 euros sur Cdiscount

Des travaux en vue ? Cdiscount va vous simplifier la vie avec cette offre. Vous trouverez sur le site marchand la tronçonneuse électrique Scheppach à moins de 100 euros ! Celle-ci est notée 4,4/ 5 et vous aidera à faire vos tâches plus facilement. Cette tronçonneuse est légère, ce qui vous permet de travailler plus longtemps. Et qui dit légère, dit aussi plus maniable. Vous profiterez alors d’une meilleure précision.

La tronçonneuse électrique Scheppach est dotée d’un moteur puissant de 2 400 W. La chaîne est lubrifiée automatiquement et son remplacement se fait sans outil. En effet, la tronçonneuse embarque un système de tensionnement rapide. Pour votre sécurité, elle intègre un frein de chaîne. Vous pourrez également contrôler le niveau d’huile grâce au voyant transparent. Cette tronçonneuse étant électrique, vous n’aurez pas à subir l'échappement de gaz nocifs. Elle vous aidera à faire tous vos travaux en sécurité, rapidement et simplemen

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



BFMTV / 🏆 14. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Moins de 60 euros pour préparer votre jardin grâce à cette tronçonneuse électrique ScheppachLes beaux jours arrivent et vous cherchez à entretenir votre jardin ? Direction Cdiscount qui propose de nombreux outils en promotion ! Sur son site, l’e-commerçant partage la tronçonneuse électrique Scheppach CSE2600 à moins de 60 euros au lieu de 109 euros, avec un bon plan supplémentaire réservé aux membres.

La source: ladepechedumidi - 🏆 49. / 59 Lire la suite »

Cdiscount tranche le prix de cette tronçonneuse thermique et la fait passer à moitié prixEffectuez tous vos travaux de découpe et vos aménagements forestiers, grâce à la puissance et à la maniabilité de la tronçonneuse thermique Greencut GS610X. Exceptionnellement disponible à moins de 100 euros chez Cdiscount, cet outil à essence est aussi touché par une offre de cashback.

La source: LeParisien_75 - 🏆 73. / 51 Lire la suite »

Le smartphone Samsung Galaxy A52 voit son prix fondre de plus de 100 euros sur CdiscountOffrez-vous un nouveau smartphone conçu par Samsung, l’un des fabricants les plus réputés du milieu high-tech. En vente à petit prix chez Cdiscount, le Samsung Galaxy A52 est un mobile de choix pour les fans de la marque coréenne, qui désirent s’équiper d’un smartphone 5G à moindre coût.

La source: LeParisien_75 - 🏆 73. / 51 Lire la suite »

Cdiscount fait chuter de plus 100 euros le prix de cet aspirateur balai ultra-performantPour profiter du confort d’un aspirateur balai sans fil, sans vous ruiner pour autant, vous pouvez trouver sur Cdiscount l’aspirateur balai sans fil Daynee à un prix imbattable.

La source: LeParisien_75 - 🏆 73. / 51 Lire la suite »

Cette friteuse sans huile NINJA passe enfin sous la barre des 100 euros chez CdiscountLa friteuse sans huile NINJA MAX est le choix parfait pour tous les gourmands qui veulent manger des plats sans culpabiliser. Ce modèle profite désormais d’un prix cassé chez Cdiscount.

La source: Europe1 - 🏆 41. / 61 Lire la suite »

Ce sérum au retinol noté 100/100 sur Yuka promet de nous débarrasser des ridesÀ la recherche du produit parfait pour dire adieu aux signes de l'âge ? On L,a trouvé et il est noté 100/100 sur Yuka.

La source: grazia_fr - 🏆 45. / 59 Lire la suite »