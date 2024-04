Stimulants sexuels naturels : quels aliments pour la libido ?

Les performances sexuelles peuvent parfois être affectées par le stress, la fatigue ou les problèmes du quotidien. Si l’on peut vite être tenté d’utiliser les petites pilules bleues, il existe des stimulants naturels disponibles en pharmacie, en vente libre. Ces aphrodisiaques sont dans la plupart des cas à base de molécules et de produits naturels. Il en existe plusieurs et pour choisir le plus adapté à vos besoins, il est recommandé de suivre les conseils du pharmacien.

Stimulants sexuels : quels aliments pour la libido ? La première source de stimulants sexuels se trouve dans l’alimentation, et plus particulièrement dans les aliments riches en zinc. Les huitres, la viande de bœuf, les lentilles, le jaune d’œuf, le foie de veau, le pain complet ou encore les flocons d’avoine en font partie. On trouve aussi dans la liste : le chocolat noir, la vanille, le safran, l’ail, l’oignon, le clou de girofle, les asperges, le céleri ou encore le piment de Cayenn

