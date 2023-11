Tous en cuisine : Cyril Lignac dévoile ses recettes pour les fêtes

Tous en cuisine, menu de fêtes, c’est (re)parti ! Chaque jour, du lundi au vendredi à 18 h 30 sur M6, Cyril Lignac met les sens des gourmands en ébullition et dévoile ses meilleures recettes à concocter pour les réveillons de Noël et du Nouvel An. Pour cette nouvelle saison, le chef mise une nouvelle fois sur la simplicité et la générosité, avec des créations faciles, savoureuses et réalisables en moins de 50 minutes chrono.

Au menu de ce premier jour ? Un filet de poulet moelleux en croûte d’herbes. Un plat original qui devrait ravir toute la famill

:

MADAMEFİGARO: Peut-on manger du pain à chaque repas ?Sa croûte chante sous la dent, sa mie est moelleuse comme un oreiller mais sa mauvaise réputation le précède : le pain fait grossir, surtout quand on mange à chaque repas. Est-ce vraiment le cas ? Une médecin nutritionniste clôt une fois pour toutes le débat.

La source: Madamefigaro | Lire la suite »

VOGUE.FR: L'impératrice Sissi : tous ses secrets beauté les mieux gardés dévoilésDécouvrez comment reproduire les recettes beauté de l'Impératrice Sissi à la maison, pour une peau resplendissante et des cheveux résistants.

La source: Vogue.fr | Lire la suite »

ACTUFR: Au refuge de château Gaillard, presque tous les animaux ont un prénomAry et Aurélien consacrent leur vie au bien-être animal, jusqu'à créer le Sanctuaire du château Gaillard, un refuge pour animaux réformés, abandonnés ou voués à l'abattoir.

La source: actufr | Lire la suite »

ACTUFR: Loïc suit tous les matchs extérieurs d'Ajaccio : 'Je suis le guide Michelin des parcages'Loïc Durand, supporter de l'AC Ajaccio, assiste à tous les matchs extérieurs de son club. Ligue 2, Coupe de France, amicaux... Il ne loupe aucun déplacement des Corses. Découverte.

La source: actufr | Lire la suite »

LADEPECHEDUMİDİ: Des ateliers de prévention ouverts à tous ce mardi à CouizaLa Haute Vallée de l’Aude, reconnue comme un territoire où l’accès à la santé est déficient, va vivre la 5e édition de l’opération 'Parlons santé'. Plusieurs ateliers permettront de faire le point sur la santé de ses...

La source: ladepechedumidi | Lire la suite »

MAGAZİNECAPİTAL: Cet accessoire pour Nintendo Switch que tous les joueurs veulent est à 18 euros chez AmazonRetrouvez toute l'actualité économique et boursière, des conseils pour placer votre argent, des dossiers emploi et la côte immobilière sur Capital

La source: MagazineCapital | Lire la suite »