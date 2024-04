Thales Alenia Space annonce le redéploiement de 1300 postes en Europe

Qui pourrait croire, alors que l'aérospatial recrutait à tours de bras ces derniers mois, qu'il y ait trop de personnes pour peu de travail ? Thales Alenia Space a annoncé le redéploiement de 1300 postes en Europe, dont 1 000 entre Toulouse et Cannes. 'Cela fait plusieurs années qu'on vit plusieurs coups durs. Mais l'annonce du 5 mars 2024 a été un véritable choc.

On ne s'attendait pas à un tel volume', rapporte Yves Cognieux, délégué syndical central à la CFDT de Thales Alenia Space à Toulouse. 1 000 postes redéployés à Toulouse et Cannes L'an passé, malgré ses bons résultats, l'entreprise chiffrait le nombre de postes impactés à environ 500 à l'horizon 2025. 'On nous avait déjà informés de la suppression de 317 postes sur la base du volontariat en fin d'année dernière', confirme Thomas Meynadier, délégué syndical toulousain à la CGT. C'est donc, aujourd'hui, deux fois plus. À lire aussi Toulous

