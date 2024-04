Le Bayer Leverkusen se qualifie facilement pour la finale de la Coupe d'Allemagne

Le Bayer Leverkusen s'est facilement qualifié pour la finale de la Coupe d'Allemagne, après avoir surclassé le Fortuna Düsseldorf, 3e de la 2e division, 4 à 0, mercredi soir dans sa BayArena en demi-finale. Les hommes de Xabi Alonso ont rapidement pris les commandes de la rencontre par Jeremie Frimpong (7e), avant qu'Amine Adli ne double la mise (20e). Florian Wirtz a inscrit un doublé (35e et 60e).

Le 25 mai, Leverkusen affrontera Kaiserslautern, actuellement seizième de la 2e division allemande, au stade olympique de Berlin. Ce sera la cinquième finale de la Coupe d'Allemagne pour Leverkusen, la première depuis 2020 (défaite contre le Bayern Munich 4-2). Pour Kaiserslautern, ce sera la huitième finale, la première depuis 2003 (perdue contre le Bayern). Elle interviendra en clôture d'une saison qui peut marquer l'histoire du club fondé par le chimiste Bayer en 190

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



LaCroix / 🏆 25. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Le Bayer Leverkusen rejoint Kaiserslautern en finale de la CoupeLe Bayer Leverkusen rejoint Kaiserslautern en finale de la Coupe

La source: InvestingFrance - 🏆 75. / 51 Lire la suite »

Le Bayer Leverkusen l'emporte à Fribourg et conforte sa place de leaderLe Bayer Leverkusen l'a emporté ce dimanche sur la pelouse de Fribourg (2-3) pour le compte de la 26e journée de Bundesliga. En tête, l'équipe de Xabi Alonso reprend 10 points d'avance sur le Bayern Munich.

La source: lequipe - 🏆 83. / 51 Lire la suite »

Le Bayer Leverkusen étouffe Wolfsburg et reprend 10 points d'avance sur le Bayern en BundesligaCe dimanche soir, dans le cadre de la 25e journée de Bundesliga, le Bayer Leverkusen a conforté sa place de leader en battant à domicile Wolfsburg (2-0) et repris 10 points d'avance sur son dauphin, le Bayern Munich, vainqueur de Mayence (8-1) la veille.

La source: lequipe - 🏆 83. / 51 Lire la suite »

Bayer Leverkusen : grande nouvelle pour Xabi Alonso dans la course au titreLes bonnes nouvelles s’enchainent aux Bayer Leverkusen notamment avec le retour de son meilleur buteur. Un point clé dans la course au titre.

La source: OnzeMondial - 🏆 42. / 59 Lire la suite »

Polo Breitner explique les raisons pour lesquelles Xabi Alonso va continuer l'aventure au Bayer Leverkusen...L'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas ! Cette année, l’ « After Foot » fête ses 16 ans et propose un choc des générations ! Composée de ceux qui ont grandi avec l’After, la « Génération After » prendra les commandes de l’émission entre 20h et 22h.

La source: RMCsport - 🏆 63. / 52 Lire la suite »

Dortmund punit le Bayern à Munich et rapproche le Bayer Leverkusen du titreLe Borussia Dortmund est venu s'imposer sur la pelouse du Bayern Munich pour la première fois depuis dix ans (2-0) ce samedi pour le compte de la 27e journée de Bundesliga. En tête, le Bayer Leverkusen s'envole et compte désormais 13 points d'avance.

La source: lequipe - 🏆 83. / 51 Lire la suite »