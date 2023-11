Test de l'Apple Watch Ultra 2 : les nouveautés de la seconde édition

Annoncée lors de sa keynote du mois de septembre 2023, qui a également servi de rampe de lancement à l'iPhone 15 et à l'iPhone 15 Pro. Quelles sont les nouveautés apportées par le constructeur californien pour cette seconde édition ? C'est l'heure du test complet après plusieurs semaines sur le poignet. Manque de données sportives dans l'application Exercice.

Avec l'Apple Watch Ultra, la marque a cherché à attirer de nouveaux utilisateurs férus de sports extrêmes, tout en allant concurrencer frontalement les experts des montres connectées pour le sport, et en premier lieu la marque Garmin qui en a fait sa spécialité. Mais n'était pas exempte de défauts. Autonomie un peu légère, des données encore un peu trop limitées et un prix très élevé ont douché les ardeurs des premiers utilisateurs. Après une petite année de service, la montre connectée laisse place à l'Apple Watch Ultra 2, une version à peine différente de sa prédécesseure





Clubic » / 🏆 10. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Test de l’Apple Watch Ultra 2 : la meilleure montre connectée est toujours une menteuseL’Apple Watch Ultra méritait-elle vraiment une seconde génération aussi hâtive ? Nous utilisons la Watch Ultra 2 depuis un mois et nous avons quelques éléments de réponse.

La source: Frandroid - 🏆 4. / 96 Lire la suite »

Apple augmente ses prix pour Apple TV+, Apple Arcade et Apple OneApple a annoncé une hausse de plus de 40 % pour ses offres Apple TV+ et Apple Arcade. L'abonnement Apple One augmente avec elles.

La source: Frandroid - 🏆 4. / 96 Lire la suite »

Test du Bose QuietComfort Ultra Headphones : le casque « ultra » premium à la sauce BoseAvec son casque QuietComfort Ultra Headphones, Bose se frotte aux modèles les plus haut de gamme du marché en proposant réduction de bruit active, audio spatial et beaucoup de personnalisation. De quoi convaincre ? Réponse dans ce test complet.

La source: Frandroid - 🏆 4. / 96 Lire la suite »

Apple Watch Ultra : la montre premium pour sportifs perd un tiers de son prixLe prix de base de la première Apple Watch Ultra, montre connectée ultra premium taillée pour les sportifs, est très (trop ?) élevé pour beaucoup. Les promotions sont donc très bien accueillies. Actuellement, l'Apple Watch Ultra est justement proposée à 699 euros au lieu de 999 euros sur Cdiscount.

La source: Frandroid - 🏆 4. / 96 Lire la suite »

L’Apple Watch Ultra 3 ne sortira peut-être pas l’année prochaineY aura-t-il une Apple Watch Ultra 3 en 2024 ? La probabilité d'un nouveau modèle de la grosse montre endurante en septembre prochain se réduit en même temps que l'année s'achève, selon Ming-Chi Kuo.

La source: 01net - 🏆 48. / 59 Lire la suite »

L'Apple Watch Ultra survit miraculeusement à une expérience extrêmeCe n'est pas la première fois, mais la fiche technique est au rendez-vous pour venir faire face à ce genre de situation.

La source: iPhonfr - 🏆 44. / 59 Lire la suite »