Tempête Ciaran: les transports fortement perturbés en Bretagne et en Île-de-France

La circulation des TER en Bretagne, Normandie, Hauts-de-France, Pays de la Loire et Centre Val de Loire, interrompue depuis mercredi soir à 22h30, ne reprendra que vendredi matin à 5h. Aucun TER ne circulera donc ce jeudi 2 novembre dans ces régions. «Quelques perturbations du trafic pourraient subsister sur la journée du vendredi 03 Novembre 2023», prévient le site du TER Normandie.

