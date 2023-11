Gaza: l'Égypte annonce qu'elle va aider à évacuer 'environ 7.000 étrangers'

L'ONG, qui a précisé que les 22 employés de son personnel international avaient pu quitter Gaza via le poste-frontière de Rafah, a demandé à ce qu'un nombre plus important d'habitants du territoire palestinien puissent être évacués.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LOBS: Bande de Gaza : des premiers ressortissants étrangers et binationaux sont passés en EgypteDes ressortissants de 44 pays se sont retrouvés bloqués par la guerre dans la bande de Gaza.

La source: lobs | Lire la suite ⮕

MEDIAPART: Les premières ambulances transportant des blessés de Gaza sont entrées en Egypte (responsable égyptien)Les premières ambulances transportant des blessés de Gaza bombardée par Israël sont entrées en Egypte mercredi, a rapporté à l’AFP un responsable égyptien sous couvert de l’anonymat.

La source: Mediapart | Lire la suite ⮕

LEHUFFPOST: Des journalistes filment l'ouverture de la frontière de Rafah entre Gaza et l'ÉgypteDes journalistes filment l'entrée d'une ambulance du ministère de la Santé palestinien à la frontière de Rafah dans la bande de Gaza avant de traverser vers l'Égypte le 1er novembre 2023. Selon les correspondants de l'AFP, des dizaines de détenteurs de passeports étrangers piégés à Gaza ont commencé à quitter le territoire palestinien déchiré par la guerre le 1er novembre, lorsque la frontière de Rafah avec l'Égypte a été ouverte pour la première fois depuis les attaques du Hamas contre Israël le 7 octobre.

La source: LeHuffPost | Lire la suite ⮕

RFI: Guerre Israël-Hamas: premières évacuations d'étrangers et de blessés de Gaza vers l'ÉgypteDes dizaines de binationaux, d’étrangers et des blessés palestiniens ont été évacués de Gaza vers l’Égypte via le point de passage de Rafah ce mercredi 1er novembre. Il s’agit des premières évacuations depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, le 7 octobre.

La source: RFI | Lire la suite ⮕

MEDIAPART: Cinq Français parmi les personnes évacuées de Gaza en Egypte mercrediUn « premier groupe de cinq ressortissants français » figure parmi les plus de 400 personnes évacuées mercredi du territoire palestinien de Gaza vers l’Egypte, a annoncé le ministère français des Affaires étrangères.

La source: Mediapart | Lire la suite ⮕

MEDIAPART: 76 blessés, 335 étrangers et binationaux évacués de Gaza en Egypte (responsable)Soixante-seize blessés palestiniens et 335 étrangers et binationaux ont été évacués mercredi de Gaza vers l’Egypte, une première depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas le 7 octobre, a indiqué à l’AFP un responsable égyptien.

La source: Mediapart | Lire la suite ⮕