Samsung prépare sa première bague connectée

Après près de neuf ans de travaux, Samsung pourrait lancer, dès l’an prochain, sa première bague connectée. En complément de ses montres Galaxy Watch, le constructeur coréen travaillerait, depuis 2015, sur une bague Galaxy Ring permettant de mesurer vos données de santé, de stress ou de sommeil. Avant même sa présentation officielle, on fait le point et on vous explique tout ce qu’on sait déjà sur la Galaxy Ring, la première bague connectée de Samsung.

Un brevet de bague connectée obtenu par Samsung en 2015 Si les bruits de couloir s’accélèrent au sujet d’une bague connectée Samsung, le projet ne semble cependant pas tout récent. Il y a huit ans déjà, toute fin 2015, le constructeur coréen obtenait un brevet protégeant le concept d’une bague intelligente, connectée directement au smartphone. L’objectif mis en avant par Samsung dans son brevet était alors lié à la mode du moment, l’écosystème connecté Samsung autour de sa marque SmartThing

