Les figurines Sonny Angel cartonnent sur TikTok

« J’ai déjà le lapin bélier et le koala et mon préféré c’est le faon » : sur TikTok depuis plusieurs mois, les vidéos « unboxing » – où il s’agit de se filmer en train de déballer un paquet – de petites figurines de bébés (généralement) nus avec des ailes d’ange et des chapeaux différents cartonnent. Il s’agit des Sonny Angels, des petites figurines nées en Asie il y a presque 20 ans.

« Sonny Angel est un petit garçon angélique qui aime porter toutes sortes de chapeau », explique la marque sur son site internet. « Il est toujours à vos côtés pour vous faire sourire (...) Il est le bienvenu à l’entrée de votre maison, à côté de votre lit, sur votre bureau et à bien d’autres endroits ». À l’origine, lors de leur création, les Sonny Angel ne sont pas des petites figurines, mais font 18 cm de haut et représentent des bébés, nus, assis et sans chapeaux. Ils deviennent ensuite ces minis figurines à collectionner avec différents éléments sur la tête. Chapeau avec une tête d’animal, de légumes, de fruits, de fleurs.

