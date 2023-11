Rencontre des responsables religieux à l'Elysée

Après le succès de la manifestation de dimanche contre l’antisémitisme, des responsables religieux ont été reçus ce lundi 13 novembre à l’Elysée. Le Président a dit sa crainte que les tensions entre communautés ne portent atteinte au projet universaliste français.

Absent de la grande marche contre l’antisémitisme, Emmanuel Macron tente de reprendre la main (au moins médiatiquement) tandis que les fractures se creusent sur la question du conflit israélo-palestinien au sein de la société française. Les responsables des principaux cultes (chrétiens, musulmans, juifs et bouddhistes) ont été les premiers à être officiellement reçus, ce lundi 13 novembre à l’Elysée,, lancée à l’initiative des présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat, Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher. «Le président de la République craint que les tensions entre les communautés portent atteinte durablement au projet universaliste de notre pays»,le pasteur et président de la Fédération protestante de France, Christian Krieger. L’affaire de cette rencontre des cultes à l’Elysée a été rondement mené

:

20MİNUTES: James Brolin et Barbra Streisand ont bel et bien attendu leurs noces avant de faire l’amourLe couple s’est marié deux ans après s’être rencontré

La source: 20Minutes | Lire la suite »

BFMTV: Gaza: après ses propos sur les bombardements de civils, Macron a appelé le président israélienEmmanuel Macron s'est entretenu ce dimanche 12 novembre avec le président israélien, Isaac Herzog, ont annoncé les deux présidences. Vendredi, le président français Emmanuel Macron a 'exhort(é) Israël à cesser' les bombardements tuant des civils à Gaza, des propos qui 'ont causé beaucoup de douleur...

La source: BFMTV | Lire la suite »

BFMTV: Emmanuel Macron va recevoir les représentants des cultes ce lundi à l'ÉlyséeAu lendemain des marches pour la République et contre l'antisémitisme en France, Emmanuel Macron recevra les représentants des cultes à 9h30, a appris BFMTV auprès de l'Élysée.

La source: BFMTV | Lire la suite »

LAPROVENCE: Antisémitisme : les représentants des cultes reçus à l'ElyséeLe président Emmanuel Macron reçoit lundi matin les représentants des cultes à l'Elysée, au lendemain des manifestations contre l'antisémitisme et après avoir lancé lui-même un appel à l'unité du pays dans une lettre aux Français, a annoncé la présidence.

La source: laprovence | Lire la suite »

LAPROVENCE: Antisémitisme: les représentants des cultes reçus à l'ElyséeLe président Emmanuel Macron reçoit lundi matin les représentants des cultes à l'Élysée, au lendemain des manifestations contre l'antisémitisme et après avoir lancé lui-même un appel à l'unité du pays dans une lettre aux Français, a annoncé la...

La source: laprovence | Lire la suite »

LACROİX: Antisémitisme: les représentants des cultes reçus à l'ElyséeLe président Emmanuel Macron reçoit lundi matin les représentants des cultes à l'Élysée, au lendemain des manifestations contre l'antisémitisme et après avoir lancé lui-même un appel à l'unité du pays dans une lettre aux Français, a annoncé la présidence.

La source: LaCroix | Lire la suite »