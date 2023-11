Lyon est la capitale de la gastronomie, du cinéma et elle n’est pas la dernière pour les meilleures friperies homme de Lyon ! À en croire les initiés : impossible de ne pas trouver à Lyon des pièces vintages qui sauront vous contenter et satisfaire les plus grandes exigences. Du plus chic au plus raisonnable il y en a pour tous les goûts ! Rendez-vous dans l’une des 5 adresses phares de la capitale des Gaules.

Notre sélection des meilleures friperies homme de Lyon Elephant Vintage Anciennement Leonard Vintage Store, la boutique est devenue depuis deux ans Elephant. Cette friperie habille les hommes de la tête aux pieds. La boutique propose des vêtements streetwear, de très beaux imperméables Burberry ou encore de vraies vestes de travail vintages. Une adresse où l’accueil est chaleureux et les prix raisonnables. Elephant a mis en place le Megafaune Club qui donne accès à des produits premiums en créant simplement un compte sur leur site. Malin! La philosophie de ce vintage store “Afin de préparer le monde de demain, revendons les vêtements d'autrefois !

:

SUDOUEST: Charente-Maritime : « Les armes anciennes sont dans toutes les cultures à toutes les époques »Du vendredi 20 au dimanche 22 octobre, Sylvain Lamotte, expert en armes anciennes orientales, sera parmi les exposants présents au salon Antiquités et belle brocante de Saintes, porté par le Rotary Club. Rencontre

La source: sudouest | Lire la suite »

LADEPECHEDUMİDİ: Cibles de toutes les colères, les radars automatiques sur les bord des routes ont 20 ansIncendiés, tagués, bâchés… les radars automatiques, postés depuis maintenant vingt ans aux bords des routes, se sont mués en cible privilégiée des protestations.

La source: ladepechedumidi | Lire la suite »

LE_FİGARO: Découvrez les premières images d'une Fête des Lumière réinventée à LyonEN IMAGES - La municipalité a voulu mettre l'accent sur des spectacles inclusifs, dédiés à tous les publics, notamment les plus jeunes et des œuvres parfois pointus pour cette fête des lumières 2023 qui se tiendra du 7 au 10 décembre.

La source: Le_Figaro | Lire la suite »

BFMTV: Lyon: au moins 1.200 manifestants réunis 'contre l'extrême droite et toutes les formes de racisme'Une manifestation contre l'extrême droite et toutes les formes de racisme s'est élancée à Lyon . Tous se sont réunis place Bellecour à l'appel du collectif Fermons les locaux fascistes

La source: BFMTV | Lire la suite »

LADEPECHEDUMİDİ: Dimanche politique : le retour de la réserve parlementaire, le gouvernement et les dépêches AFP, le NPA au borToutes les semaines dans Dimanche politique, retrouvez les coulisses et les confidentiels de la vie politique.

La source: ladepechedumidi | Lire la suite »

BFMTV: Calendrier de l’avent : découvrez des offres pour tous les goûts et tous les budgetsAlors que Noël approche, le calendrier de l’Avent est l’accessoire incontournable pour attendre le Jour J tout en profitant de surprises au quotidien !

La source: BFMTV | Lire la suite »