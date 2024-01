Redouane Bougheraba se produira avec son nouveau one-man-show au Stade Vélodrome

L’humoriste marseillais Redouane Bougheraba va se produire le 22 juin prochain, avec son nouveau one-man-show On m’appelle Orange-Vélodrome, au cœur de l’enceinte mythique. Rencontre. Survet' OM-Puma, baskets, c’est au Stade Vélodrome que Redouane Bougheraba nous reçoit. Après Beyoncé, Jul… Lui sera le premier humoriste à régaler les spectateurs avec son bagout et ses sketches impertinents, le 22 juin 2024 dans le temple du football marseillais.

L’enfant du quartier du Panier, qui a tenu pendant quelque temps un cybercafé, rue Sainte, a débuté la scène il y a seulement quelques années. Star du stand-up, l’artiste excelle dans l’art du monologue comique. Une marque de fabrique qui fait de chacune de ses représentations un spectacle unique. Après le succès de son one-man-show On m’appelle Marseille, Redouane Bougheraba prépare On m’appelle Orange-Vélodrome, pour lequel il promet déjà à ses plus fervents supporters et ceux qui souhaitent le découvrir « un moment historique. On est parti pour faire un beau show, pour que le public passe le meilleur moment de sa vie





MadeMarseille » / 🏆 21. in FR

