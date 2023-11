Promouvoir le fret ferroviaire régional auprès des industriels

« Combien y-a-t-il de chargeurs dans la salle ? Combien utilisent le fret ferroviaire ? », interroge Jean-François Lagane, chargé des projets ferroviaires chez Nestlé Waters et membre de l'association des utilisateurs de transports de Fret (A.U.T.F). Sur les quatre personnes à lever la main pour la première question, un seul la baisse sur la deuxième. « C'est à vous que je vais m'adresser », sourit Jean-François Lagane à ce représentant de Daher.

L'échange incarne l'objectif de Regio Fret, un forum organisé par SNCF Réseau et la chambre de commerce et d'industrie régionale pour promouvoir le rail auprès des industriels. Pour schématiser, le fret ferroviaire régional part de Marseille-Fos, où se trouvent les industries et l'arrivée de trafic par bateaux, pour partir vers l'hinterland ou zone de chalandise. La plus prometteuse économiquement se trouve dans le Nord vers l'Île-de-France et l'Ouest de l'Europe. Une idée assez simple sur le papier, mais qui sur le terrain se traduit par de nombreux acteurs à accorde

:

MİDİLİBRE: SNCF : découvrez les lignes Intercités qui sont le plus en retard dans l'HexagoneDélaissés par l'État au détriment des TGV, les trains Intercités perdent de la vitesse dans l'Héxagone et cumulent des retards quotidiens.

La source: Midilibre | Lire la suite »

ACTUFR: Maltraitance animale : sa vidéo choc tournée dans le Lauragais sème le trouble dans un club caninJeudi 26 octobre, l’écologue et militant Pierre Rigaux publiait sur ses réseaux une vidéo choc tournée à La Pomarède et Vaudreuille. Il y dénonce des actes de maltraitance animale.

La source: actufr | Lire la suite »

LAVOİXDUNORD: Décrue en cours dans certaines régions, vigilance maintenue dans d'autresAprès presque une semaine d’inondations, les sinistrés attendent avec impatience la baisse du niveau de l’eau et la fin de la pluie. C’est dans l’Audomarois que la situation s’annonce la plus compliquée.

La source: lavoixdunord | Lire la suite »

LADEPECHEDUMİDİ: Castelsarrasin. Promouvoir massivement le sport scolaireCe jeudi 9 novembre, le collège Flamens de Castelsarrasin a accueilli le lancement en grande pompe du challenge olympique de l’UNSS de Tarn-et-Garonne : 'L’important, c’est de participer !'.

La source: ladepechedumidi | Lire la suite »

BFMTV: Inondations dans le Pas-de-Calais: à quoi faut-il s'attendre dans les prochains jours?Malgré les 48 heures d'accalmie ce week-end, de nouvelles précipitations sont attendues dès ce dimanche soir. Les sols étant encore saturés, il serait possible voir repartir à la hausse le niveau des cours d'eau.

La source: BFMTV | Lire la suite »

LİLLE_ACTU: Inondations dans le Pas-de-Calais : crèches et écoles resteront fermées dans 279 communesSi l'accalmie a amorcé une décrue dans le Pas-de-Calais, les prévisions météorologiques laissent craindre de nouveaux dégâts. Les écoles resteront fermées dans 279 communes.

La source: Lille_actu | Lire la suite »