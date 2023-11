Les produits Xiaomi sont partout, depuis les trottinettes électriques et les tablettes jusqu’à l’ampoule connectée, le purificateur d’air ou l’aspirateur robot… et bien sûr les smartphones. Un smartphone Xiaomi se concentre avant tout sur la recherche du bon rapport qualité/prix. L’interface maison MIUI en est à sa quatorzième version (Android 13) et propose l’un des plus forts partis pris de l’univers Android.

