Promotion sur les enceintes JBL pour le Black Friday

JBL est un des acteurs les plus importants sur le marché des enceintes Bluetooth. Le fabricant américain commercialise une multitude de modèles très populaires auprès du grand public. Cela s’explique en grande partie par le design réussi de ses produits, leur grande qualité sonore, leur simplicité d’utilisation, le tout proposé à des tarifs très accessibles.

Si la JBL Flip Essential 2 est le best-seller de la gamme portable, la Boombox 3 la surpasse sur de nombreux points, notamment au niveau de la puissance et de l’autonomie puisqu’elle est bien plus imposante que cette dernière.à son lancement, soit une remise immédiate de 160 euros. Cette offre vous permet donc d’économiser -30% sur l’enceinte. Pas la peine de vous rendre sur la boutique officielle de JBL, puisque qu’on la trouve toujours à son prix de base. Si vous cherchez une enceinte Bluetooth qui offre des basses profondes, sans pour autant étouffer le son, on ne peut que vous recommander cette Boombox 3.En parallèle, la JBL Flip Essential 2 précédemment évoquée fait elle aussi l’objet d’une belle réduction pour Black Frida

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. France Actualités Lire la suite: JOURNALDUGEEK »

:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

MAGAZİNECAPİTAL: Le Black Friday et le Green Friday : deux approches opposées du consumérismeLe Black Friday débute officiellement le 24 novembre prochain. Avec des ventes massives à cette période de l'année, c'est aussi un moyen pour certaines entreprises de se débarrasser de leurs invendus, sous couvert de promotions. La loi AGEC, adoptée en 2020, interdit aux entreprises de jeter leurs invendus : le Black Friday constitue donc le prétexte idéal pour se débarrasser de ces stocks à moindre coût. Le 25 novembre se tiendra donc un Black Friday parallèle, le Green Friday. Cette opération de sensibilisation sur le consumérisme regroupe 500 entreprises et associations qui défendent une activité durable et circulaire. C’est «important d'insister sur la possibilité d'accéder aux biens de consommation courante par de réelles alternatives responsables (réparation, réemploi, éco-conception)», précise dans un communiqué Jean-Paul Raillard, Président du Green Friday. Face à ce constat, les marketplaces semblent donc être l’alternative économique et écologique idéale pour le consommateur

La source: MagazineCapital | Lire la suite »

OUESTFRANCE: NordVPN frappe un grand coup en sortant sa meilleure offre Black Friday dès maintenantProtégez-vous en ligne en profitant de l’offre Black Friday chez NordVPN ! Le service de réseau privé virtuel vous garde en sécurité en chiffrant vos données, quoi que vous fassiez sur Internet.

La source: OuestFrance | Lire la suite »

CLUBİC: Ce VPN signé Surfshark profite déjà d'une offre incroyable avant le Black FridayEnvie d'un VPN pas cher ? Bonne nouvelle, le VPN Surfshark est disponible en ce moment à prix choc ! C'est le parfait moment pour choisir cette solution et faire de vraies économies.

La source: Clubic | Lire la suite »

OUESTFRANCE: Black Friday Dyson : le célèbre Dyson Airwrap Complete™ déjà en offre flash sur le site officielLe Dyson Airwrap™ Complete est un appareil qui sèche, boucle, lisse, sculpte et maîtrise les cheveux rebelles. Pour l’achat de ce produit sur le site officiel de l’enseigne à moins de 550 euros, un accessoire d’une valeur de 50 euros est offert.

La source: OuestFrance | Lire la suite »

LEPARİSİEN_75: L’offre Black Friday de NordVPN fait trembler la concurrence, découvrez-là dès maintenantLe VPN est la solution la plus couramment utilisée pour naviguer sur internet en toute sécurité. Mais quel VPN choisir pour votre ordinateur et quelles sont les offres les plus intéressantes ? En ce moment, l’abonnement NordVPN est à -69 % grâce à cette offre spéciale Black Friday .

La source: LeParisien_75 | Lire la suite »

BFMTV: Profitez de l'offre NordVPN pour économiser lors du Black FridayC’est le moment de craquer pour cette offre NordVPN qui vous propose un prix alléchant pour fêter l’arrivée du Black Friday et vous faire économiser.

La source: BFMTV | Lire la suite »