Cours de Vincennes (Paris), le 3 avril. L'opération de sensibilisation de la Fondation des femmes avec la RATP vise à aider les témoins de situation de harcèlement à intervenir. LP/Benoit Hasse? Bien sûr que ça nous parle.

Rien que dans notre groupe d’amis, on voit bien que les garçons ont tendance à ne pas remarquer des trucs, des blagues, des gestes… que toutes les filles trouvent choquants ! » Tara, 15 ans, qui profite d’une pause interclasse devant le lycée Hélène-Boucher à Nation (Paris), n’hésite pas une seconde avant de confirmer que le Comme plusieurs autres lycéennes et lycéens, la jeune fille vient d’être invitée à rejoindre le bus RATP qui était garé, ce mercredi matin, devant l’établissement scolaire pour y suivre: un ensemble de techniques simples qui permettent aux témoins de faits de harcèlement d’intervenir sans se mettre en dange

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



LeParisien_75 / 🏆 73. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

La fondation de France propose des aides spécifiques pour restaurer 'même le petit patrimoine'Jean-Christophe Galant, délégué de la fondation du patrimoine, notamment dans le Gard rhodanien, se déplace pour trouver les aides adéquates à la restauration de biens patrimoniaux.

La source: Midilibre - 🏆 16. / 71 Lire la suite »

Marignane: 62 cochons sauvages pris en charge et mis en pension par la fondation Brigitte BardotCes animaux, qui prolifèrent dans la zone industrielle de La Palun, sont capturés et pris en charge par la fondation. Fin décembre, la mairie de Marignane en avait euthanasié 350.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »

Tarn-et-Garonne : la fondation Real de Madrid de nouveau à Gandalou en 2024Cinq jours seront consacrés à ce stage de très haut niveau organisé du 15 au 19 avril sur la plaine de jeux de Gandalou, quartier de Castelsarrasin (Tarn-et-Garonne).

La source: ladepechedumidi - 🏆 49. / 59 Lire la suite »

La fondation du collectionneur d'art Jean-Claude Gandur ne s'installera pas à StrabourgLa maire de Strasbourg Jeanne Barseghian a annoncé que le milliardaire suisse a rejeté la candidature de Strasbourg pour y installer sa collection d'œuvres d'art.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »

Vous m'en direz des nouvelles - La fondation ALIPH, au secours du patrimoine culturel mondialFondation créée à l'initiative de la France et des Émirats arabes unis, l’Alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les zones de conflit (ALIPH) basée à Genève en Suisse, s'active dans le monde entier, entre l'Ukraine, le Yémen, le Mali, le Liban, la Côte d'ivoire et l'Irak, à protéger les biens et les bâtiments culturels en...

La source: RFI - 🏆 40. / 62 Lire la suite »

Le Cotentin, Intechmer et la Fondation Tara Océan scellent leur amour pour la merAlors que la future station polaire est actuellement en construction aux CMN, à Cherbourg (Manche), Le Cotentin et la Fondation Tara Océan ont signé une convention de partenariat.

La source: Lille_actu - 🏆 71. / 51 Lire la suite »