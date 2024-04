Mbappé et Marquinhos titulaires face à Rennes en Coupe de France

Comme toujours ces dernières semaines, la question revient au sujet de la présence, ou non, de Kylian Mbappé dans le 11 de départ du PSG. C'est encore plus le cas ici, après la sortie très commentée de l'intéressé à Marseille, dimanche dernier (victoire 2-0). Et bien Mbappé figure bien parmi les titulaires parisiens face à Rennes, ce mercredi (21h10, en direct commenté), en demi-finale de Coupe de France.

Absent depuis plusieurs semaines, Marquinhos fait quant à lui son grand retour au jeu, dans le 11 et en tant que capitaine. Ménagé au Vélodrome, Nuno Mendes est titulaire également. Pas Gonçalo Ramos, buteur face aux Marseillais. Luis Enrique mise sur Kang-in Lee pour compléter le trio offensif, avec Ousmane Dembélé. Du côté de Rennes - qui est venu chercher un nul à Paris (1-1) lors de la dernière confrontation entre les deux équipes - et de Julien Stéphan, une surprise majeure : Martin Terrier débutera cette rencontre sur le ban

