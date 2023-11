Offre insolente sur la PS5 chez Amazon

On attendait tellement des stocks de PS5 qu’on avait presque fini par abandonner. Alors que Sony a connu des difficultés de production (liées au Covid) sur les trois dernières années, rares étaient ceux qui ont eu la chance de mettre la main sur la console next-gen du fabricant nippon. Depuis la rentrée, Sony a confirmé que la rupture n’était plus qu’un lointain souvenir et qu’il avait désormais suffisamment de stock pour tout le marché.

C’est peut-être sans compter Amazon qui vient de dégainer une offre insolente sur la PS5 dès les premières heures de son. Vous avez deux options : soit vous prenez la PS5 seule, soit vous la combinez avec un jeu. Dans les deux cas, vous aurez le droit à une remise inédite sur Amazon.la PS5 Standard (avec le lecteur de Blu-Ray) pour 429 euros au lieu de 549 euros . Cela vous permet d’économiser pas moins de 120 euros sur la console next-gen du géant nippon. Elle devient ainsi moins chère que la PS5 Digital Edition… et quasiment au même prix que les anciennes PS4. Stock limité, cette offre peut partir en quelques seconde

