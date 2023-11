Bataille autour de la rénovation de l'école Polytechnique à Paris

Une nouvelle passe d’armes se joue sur le chantier de « la boîte à claques » dans le 5e arrondissement de Paris.

La rénovation des locaux de l’ancienne école Polytechnique est au centre d’une bataille rangée avec d’un côté un collectif d’anciens et d’actuels étudiants de la prestigieuse école d’ingénieurs, dénommé « Polytechnique n’est pas à vendre » et soutenu par des élus parisiens de différents bords, et de l’autre, LVMH, à qui Polytechnique a confié la maîtrise d’ouvrage du chantier, et la nouvelle directrice de l’école fraîchement nommée, Laura Chaubard.Cette dernière, invitée sur BFM Paris mardi, a bien abondé dans le sens de la maîtrise d’ouvrage, à savoir le groupe LVMH, affirmant que « l’Ecole Polytechnique, première école d’ingénieur de France, doit aujourd’hui consolider son positionnement parmi les toutes meilleures écoles scientifiques du monde, par l’excellence de sa formation, de sa recherche et de son innovatio

MAGAZİNECAPİTAL: Les fortunes de Bernard Arnault et Elon Musk en hausse grâce à LVMH et TeslaLes fortunes de Bernard Arnault et Elon Musk ont augmenté de plusieurs milliards de dollars grâce à la hausse des cours de Bourse de LVMH et Tesla. Cette augmentation est due à la publication d'une inflation moins forte que prévu aux États-Unis.

CLUBİC: Paris laisse le choix aux habitants de décider du sort des SUVLa ville de Paris organise une votation pour permettre aux habitants de décider du sort des SUV et autres 4×4 dans la capitale. La consultation portera sur le partage de l'espace public, la pollution et la sécurité.

20MİNUTES: Commémoration des attentats de Paris : le making of d'une photo émouvanteRegard de Photographe 12 13novembre : « Quand je suis arrivée devant le Bataclan, j’avais les mains qui tremblaient », confie à 20Minutes la photojournaliste JeanneAccorsin1, lors des commémorations. A lire ici = via 20minutes

ACTUFR: La flamme olympique traversera sept communes de l'Eure pour Paris 2024La flamme olympique de Paris 2024 passera par sept communes de l'Eure, mettant en valeur le territoire et participant à un événement rare et planétaire. Le Conseil départemental de l'Eure se réjouit de la sélection finale.

ACTUFR: Le Covid a bouleversé les habitudes des travailleurs à ParisLe baromètre annuel Paris Workplace révèle les résultats d'une enquête sur la vision du bureau des travailleurs parisiens. L'émergence de l'intelligence artificielle est jugée inéluctable avec ses avantages et ses inconvénients. Les salariés estiment que l'IA générera tous les documents et que l'utilisation du clavier sera remplacée par la commande vocale.

GQ_FRANCE: Bradley Cooper lance la nouvelle montre Tambour 2.0 de Louis Vuitton à ParisBradley Cooper était à Paris pour le lancement de la nouvelle montre Tambour 2.0 de Louis Vuitton. La collection repart clairement de zéro et l'acteur en est l'ambassadeur en chef.

