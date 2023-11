Nouvelle trottinette Xiaomi Electric Scooter 4 Go à moins de 190 euros

Dans son catalogue de produits, Xiaomi a ajouté récemment une nouvelle trottinette : la Electric Scooter 4 Go. Proposée sous les 300 euros, elle se destine avant tout pour des petits trajets urbains, et pour les personnes ne souhaitant pas dépenser un gros budget pour ce type d’appareil. C’est un bon appareil qui aujourd’hui revient à moins de 190 euros grâce à notre code exclusif.

Ce qu’il faut retenir de la Xiaomi Electric Scooter 4 Go • Une trottinette très légère • Un moteur de 250 W pour une vitesse max de 20 km/h • Un rapport qualité-prix très attractif La Xiaomi Electric Scooter 4 Go est en vente au prix de 299 euros, mais en appliquant notre code exclusif BOOM60, la trottinette tombe à 189 euros seulement sur le site du constructeur. Retrouvez la Xiaomi Electric Scooter 4 Go à 189 € sur le site officiel BOOM60 Une trottinette pratique à transporter La Xiaomi Electric Scooter 4 Go à beau être un modèle entrée de gamme, son allure est soignée, où les câbles se font assez discret avec une touche orangé





Frandroid » / 🏆 4. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Le Samsung Galaxy S20 FE baisse encore de prix et passe à moins de 190 eurosRetrouvez toute l'actualité économique et boursière, des conseils pour placer votre argent, des dossiers emploi et la côte immobilière sur Capital

La source: MagazineCapital - 🏆 2. / 98 Lire la suite »

Bangladesh : les ouvriers du textile réclament un salaire minimum de 190 eurosLa Première ministre du Bangladesh, Sheikh Hasina, a refusé toute nouvelle hausse du salaire minimum des ouvriers du textile qui continuent d’exiger qu’il soit quasiment triplé, après plus de dix jours de manifestations et de heurts avec la police.

La source: lavoixdunord - 🏆 70. / 51 Lire la suite »

Fort-Mahon-Plage a été balayée par des vents à plus de 190 km/hLes dégâts sont très importants à Fort-Mahon-Plage (Somme) après le passage de la tempête Ciaran. Au moins dix arbres ont été déracinés. La facture s'annonce salée.

La source: Lille_actu - 🏆 71. / 51 Lire la suite »

Relookés, les T'chèq cadeaux sont valables dans 190 commerces du Pays de FougèresLe club du commerce et de l'artisanat des 3 Com's a renouvelé les T'chèq cadeaux. Ils sont utilisables dans 190 boutiques du Pays de Fougères.

La source: actufr - 🏆 1. / 99 Lire la suite »

La Route du Rhum : 95 bateaux, 190 skippers, quatre départs et quatre parcours différentsLa Route du Rhum, qui fête son trentième anniversaire, s'élance ce dimanche du Havre en direction de Fort-de-France. Maxi Edmond de Rothschild est favori, mais la compétition s'annonce intense.

La source: OuestFrance - 🏆 60. / 53 Lire la suite »

Pack Xiaomi 13T Pro (1 To) + Xiaomi Watch 2 Pro à 699 € chez DartyLa Fnac propose un pack regroupant un Xiaomi 13T Pro et une Xiaomi Watch 2 Pro avec une réduction de 200 euros. Le smartphone est puissant avec un écran 144 Hz et une charge rapide de 120 W. La montre a une autonomie de deux jours. Le pack est disponible chez Darty à 699 euros.

La source: Frandroid - 🏆 4. / 96 Lire la suite »