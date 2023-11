Nouveau coffee shop Columbus à Lille

Créée en 1994 en France, l'enseigne Columbus a ouvert mi-octobre 2023 un nouveau coffee shop à Lille. Cette fois, en plein centre-ville, entre Rihour et la rue de Béthune. On vous fait (re)découvrir cette marque qui mise avant tout sur la qualité de ses produits, principalement faits maison.

Le premier coffee shop françaisAvec ses (presque) 30 ans d'existence, ses 250 points de vente et son emblématique ours gourmand, Columbus est devenue l'enseigne préférée des Français dans la catégorie 'Café & Salons de thés'. Mais face à des concurrents de poids, comme Starbucks ou Notting Hill à Lille, la marque a encore besoin de se faire connaître du grand public. 'Tout le monde pense que Columbus est une marque canadienne', plaisante Sébastien Dutoit, directeur du 3e point de vente lillois, après Euralille et Lillenium. Il est vrai que le fondateur s'est largement inspiré des coffee-shops nord américains. Mais il a voulu se distinguer en intégrant des références françaises comme la qualité et l'authenticité.'Notre principal concurrent vend des produits sous-vide et surgelé

