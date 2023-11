L'explosion des actes antisémites en Europe

Dans ce numéro, notre dossier de une est consacré à l’explosion des actes antisémites ces dernières semaines, notamment en Europe.Un mois après les attaques terroristes du Hamas contre Israël et alors que la bataille de Gaza qui commence s’annonce des plus meurtrières, de nombreuses voix s’élèvent dans le monde pour réclamer un cessez-le-feu ou, au moins, une pause humanitaire.a ainsi déclaré António Guterres, le secrétaire général des Nations unies.

Depuis le 7 octobre, les bombardements israéliens sur la bande de Gaza auraient fait plus de 10 000 morts, selon le Hamas. Un chiffre impossible à vérifier tant cette guerre se déroule à huis clos, les journalistes étrangers ayant été interdits d’accès par l’armée israélienne à l’exception d’un voyage éclair et sous surveillance le week-end dernie

:

COURRİERİNTER: La guerre entre Israël et le Hamas a fait 10.000 morts à Gaza, selon le HamasLes bombardements israéliens ont fait plus de 10.000 morts dans la bande de Gaza , a annoncé lundi le Hamas près d'un mois après le début de la guerre déclenchée...

La source: courrierinter | Lire la suite »

CNEWS: Israël-Hamas : Emmanuel Macron «exhorte Israël à cesser» les bombardements tuant des civils à GazaAlors que l’armée israélienne a frappé la Syrie en riposte à un drone qui s’est abattu dans une école, le gouvernement a accepté de réaliser des pauses dans le nord de Gaza . Suivez les dernières informations en direct.

La source: CNEWS | Lire la suite »

LESECHOS: Guerre Israël-Hamas: Israël accepte des «pauses» quotidiennes à GazaL'Elysée a tenu jeudi une conférence humanitaire pour la population civile de Gaza . Washington a annoncé qu'Israël donnait son accord pour des trêves de quatre heures par jour dans le nord de Gaza .

La source: LesEchos | Lire la suite »

MİDİLİBRE: Guerre Israël-Hamas : l'UE condamne l'utilisation des hôpitaux par le Hamas comme 'boucliers humains'L'Union européenne a condamné dimanche le Hamas pour son utilisation 'des hôpitaux et des civils comme boucliers humains' à Gaza , tout en exhortant Israël à faire preuve de 'la plus grande retenue' pour protéger les civils.

La source: Midilibre | Lire la suite »

LACROİX: Guerre Israël-Hamas, jour 38 : combats autour d’al-Chifa, les autres hôpitaux de Gaza menacésL’hôpital al-Chifa, le plus grand de la bande de Gaza , est privé d’eau et d’électricité et encerclé par l’armée israélienne. Cinq bébés prématurés et sept patients en soins intensifs sont déjà morts, a annoncé dimanche 12 novembre le Hamas . 650 patients sont menacés de morts, selon le vice-ministre de la santé du mouvement islamiste palestinien.

La source: LaCroix | Lire la suite »

ACTUFR: Guerre Israël-Hamas : les hôpitaux de Gaza pris au piège dans les combatsDes milliers de Palestiniens espèrent quitter le site de l'hôpital al-Chifa sans eau ni électricité et pris au piège de combats entre le Hamas et l'armée israélienne.

La source: actufr | Lire la suite »