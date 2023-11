NBA: LeBron James en patron, Denver tombe

James a pris le temps de se rechausser avant de sprinter vers le camp adverse où, servi par Anthony Davis, il s'est envolé pour claquer un énorme dunk. Une action qui n'aura été qu'un aperçu du match monstrueux du plus vieux joueur de la ligue.

Rudy Gobert et Minnesota ont infligé à Denver, champion en titre, sa première défaite de la saison (110-89) au terme d'une belle performance défensive à laquelle le pivot des Bleus a largement contribué. Killian Hayes (Detroit), Bilal Coulibaly (Washington) et les autres Français sur les parquets ont été battus.

La star des Sixers James Harden a été échangée aux Clippers contre plusieurs joueurs, dont le français Nicolas Batum

Alors qu'il était en conflit avec les Sixers depuis plusieurs mois, James Harden a été transféré ce mardi 31 octobre aux Clippers. Un échange effectué avec le Français Nicolas Batum, Marcus Morris, Robert Covington, KJ Martin et plusieurs tours de draft.

Deux mois après avoir juré qu'il ne jouerait plus pour Philadelphie, James Harden a été échangé aux Los Angeles Clippers lundi soir. En Californie, le meneur connaîtra sa cinquième franchise. Pour les quatre précédentes, les séparations ont souvent été déchirantes.

Les Spurs de Victor Wembanyama ont réussi un improbable retournement de situation pour l'emporter 115 à 114 sur le parquet des Phoenix Suns de la star Kevin Durant

San Antonio l'a emporté sur le parquet de Phoenix, la nuit dernière en NBA (114-115). Le match a été marqué par une séquence spectaculaire dans le deuxième quart temps. Après avoir été postérisé par Kevin Durant, Victor Wembanyama a claqué un énorme dunk sur la tête de Drew Eubanks.

