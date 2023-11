La nuit des Bleus en NBA : Rudy Gobert et Minnesota tombent Denver, les autres Français battus

Devenu le plus jeune titulaire dans l'histoire des Wizards lundi, Bilal Coulibaly a retrouvé un rôle en sortie de banc mercredi dans la défaite de sa franchise à Atlanta (121-130). Le septième choix de la draft 2023 a joué 28 minutes pour 5 points, 3 rebonds, 3 passes et 3 interceptions.

Dans la Conférence Ouest, Ousmane Dieng a inscrit deux points - un alley-oop servi par Josh Giddey - et capté deux rebonds dans la défaite d'Oklahoma City contre New Orleans (106-110). Olivier Sarr a joué sept minutes pour cinq rebonds et deux contres mais aucun tir tenté. En déplacement à Houston avec Charlotte (119-128), Théo Maledon a conservé son rôle de premier remplaçant sur les lignes arrières.

Evan Fournier est une nouvelle fois resté collé au banc pour New York contre Cleveland (89-95), tout comme Moussa Diabaté, non utilisé dans le duel de Los Angeles entre ses Clippers et les Lakers.lire la charte

