Météo Marseille: prévisions du samedi 28 octobre 2023

Un superbe soleil va briller sur Marseille et ce, tout au long de la journée. Les températures avoisineront les 17°C. Les valeurs seront de 15°C au plus bas et de 18°C au maximum la matinée. Une légère brise de nord-ouest soufflera. Les températures seront comprises entre 18°C et 19°C dans l'après-midi. Le ciel sera assez lumineux, avec quelques éclaircies le soir. Les valeurs iront de 17 à 18°C.

Un temps plus chaud est à prévoir étant donné que le mercure va enregistrer une hausse. Le mercure affichera 19°C en moyenne. Un vent de sud-est, atteignant 27 km/h, soufflera. La matinée va rester couverte à cause de nuages qui perdurent dans le ciel. On prévoit des températures avoisinant 19°C. La grisaille ne se disperse toujours pas, il y aura encore des nuages demain après-midi.

Lire la suite:

20minutesMars »

Météo Marseille: prévisions du jeudi 26 octobre 2023La météo va progressivement s'améliorer dans la journée et laisser place à des éclaircies. Les températures seront de 18°C le matin et de 20°C l'après-midi... Lire la suite ⮕

Météo Marseille: prévisions du vendredi 27 octobre 2023On prévoit une embellie pour cette journée. Les températures seront de 17°C la matinée et de 18°C l'après-midi... Lire la suite ⮕

Météo Alpes du Sud: de la grisaille ce jeudi, jusqu'à 16°C à Gap et 20°C à ManosqueVIDÉO - Découvrez en images les prévisions météo complètes du 26 octobre 2023 sur BFM DICI. Lire la suite ⮕

Météo Alpes du Sud: des éclaircies et des nuages ce vendredi, jusqu'à 16°C à Gap et 18°C à Digne-les-BainsVIDÉO - Découvrez en images les prévisions météo complètes du 27 octobre 2023 sur BFM DICI. Lire la suite ⮕

Astrologie 2023 : ce signe qui va découvrir le pot aux roses ce 27 octobre 2023Actu et exclus People Lire la suite ⮕

Blues Camp 2023 : les stagiaires réunis à Villeneuve avant les concerts à TournonLes stagiaires du Blues Camp se perfectionnent au sein du lycée villeneuvois avant les concerts de samedi dans la cité tournonaise. Lire la suite ⮕