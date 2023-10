Tuerie dans le Maine: le tireur toujours en fuite, les victimes identifiées

Deux jours après les tirs qui ont fait 18 morts dans le Maine, la police américaine poursuivait vendredi sa traque dans le nord-est des Etats-Unis pour retrouver l'auteur de la tuerie, l'une des pires de ces dernières années.

"L'ordre de confinement est levé", a indiqué Michael Sauschuck, responsable de la sécurité publique du Maine, lors d'une conférence de presse, précisant que la chasse restait interdite jusqu'à nouvel ordre dans quatre localités, dont la ville de Lewiston où se sont déroulés les tirs.© AFP

Le principal suspect, Robert Card, 40 ans et réserviste de l'armée, est accusé d'avoir ouvert le feu dans un bowling et un bar-restaurant, tuant 18 personnes, âgées de 14 à 76 ans, et faisant 13 blessés. headtopics.com

"Ce qui fait que nous sommes nombreux, et j'en fais partie, à connaître personnellement des victimes", a-t-elle ajouté. Ces quatre amis s'étaient réunis mercredi soir pour jouer au cornhole, un jeu d'adresse typiquement américain, raconte-t-elle.

La police et le FBI passaient vendredi plusieurs sites au peigne fin, notamment des zones rurales ou forestières et sondaient les fonds d'une rivière près de laquelle a été retrouvée la voiture du principal suspect. headtopics.com

Drones, hélicoptère et véhicules blindés avaient aussi été appelés en renfort, mais les forces de l'ordre étaient reparties sans faire de déclarations aux journalistes, en nombre sur place, le suspect n'ayant pas été localisé.

États-Unis : au moins 22 morts après une tuerie de masse dans le MaineAu moins 22 personnes sont mortes mercredi 25 octobre lors de plusieurs fusillades survenues dans l'État du Maine, dans le nord-est des États-Unis. Lire la suite ⮕

Nouvelle journée de traque aux Etats-Unis après la tuerie dans le MaineDes véhicules de police près du bar Schemengees, à Lewiston dans le Maine (nord-est des Etats-Unis), le 26 octobre 2023 Lire la suite ⮕

Nouvelle journée de traque aux Etats-Unis après la tuerie dans le MaineQuarante heures après les tirs qui ont fait 18 morts dans le Maine, la police américaine intensifie vendredi sa traque dans le nord-est des... Lire la suite ⮕

Nouvelle journée de traque aux Etats-Unis après la tuerie dans le MaineQuarante heures après les tirs qui ont fait 18 morts dans le Maine, la police américaine intensifie vendredi sa traque dans le nord-est des Etats-Unis pour retrouver l'auteur de la tuerie, l'une des pires de ces dernières années. Lire la suite ⮕

Nouvelle journée de traque aux Etats-Unis après la tuerie dans le MaineQuarante heures après les tirs qui ont fait 18 morts dans le Maine, la police américaine intensifie vendredi sa traque dans le nord-est des Etats-Unis pour retr... Lire la suite ⮕

Nouvelle journée de traque aux Etats-Unis après la tuerie dans le MaineQuarante heures après les tirs qui ont fait 18 morts dans le Maine, la police américaine intensifie vendredi sa traque dans le nord-est des Etats-Unis pour retrouver l'auteur de la tuerie, l'une des pires de ces dernières années. Lire la suite ⮕