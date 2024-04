Marie Ducruet célèbre le premier anniversaire de sa fille Victoire

Douze ans que Marie Ducruet file le parfait amour avec Louis, fils de Stéphanie de Monaco. Mariés depuis quatre ans, ils ont accueilli leur premier enfant en avril 2023, une petite fille prénommée Victoire . Un an donc que le couple a vu son quotidien bouleversé, pour le mieux, selon les quelques photos partagées sur les réseaux sociaux, qui offrent une petite fenêtre sur leur intimité.

Ce jeudi 4 avril, la jeune maman a partagé un message sur Instagram pour célébrer une date qui lui est chère, la naissance de sa fille : “Un an. Un an déjà que tu es arrivée dans nos vies pour nous combler de bonheur ; ce même bonheur dont nous ne connaissions pas l'existence et dont on ne saurait se passer à présent”, a-t-elle écrit, visiblement ému

Marie Ducruet Fille Victoire Anniversaire Instagram

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



GALAfr / 🏆 46. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Marie et Louis Ducruet amoureux comme au premier jour : un tendre cliché dévoilé !Après quatre ans de mariage et une petite fille née en avril dernier, Marie et Louis Ducruet sont toujours aussi amoureux, comme l’a confirmé la jeune femme en story sur Instagram ce vendredi 15 mars.

La source: GALAfr - 🏆 46. / 59 Lire la suite »

À Rennes, Marie fait découvrir le sport féminin avec son Instagram 'Les Sportives de Légende'Féministe et férue de sport, la Rennaise Marie Fournir a créé le compte Instagram 'Les Sportives de Légende' depuis un an et demi pour représenter le sport féminin.

La source: actufr - 🏆 1. / 99 Lire la suite »

Football : le post Instagram énigmatique de Kylian Mbappé après la victoire du PSG contre l'OMDans les minutes qui ont suivi la victoire du Paris Saint-Germain face à l'Olympique de Marseille (0-2), au Stade Vélodrome, le capitaine parisien a posté un cliché énigmatique sur son compte Instagram. On le voit de dos, brassard de capitaine dans la main droite, en train de prendre la direction des vestiaires, sous une pluie battante.

La source: Europe1 - 🏆 41. / 61 Lire la suite »

Louis Ducruet fier de sa soeur Pauline : elle peut compter sur son soutien sans failleLouis Ducruet, le fils de Stéphanie de Monaco, soutient sa petite sœur. Après avoir créé sa marque de vêtements, elle ouvre son premier magasin éphémère. Son grand frère en a profité pour lui donner de la visibilité sur les réseaux sociaux.

La source: GALAfr - 🏆 46. / 59 Lire la suite »

– Pauline Ducruet coordonnée avec sa grand-mère Maguy : de vraies jumelles !Les liens qui unissent la designeuse de 29 ans Pauline Ducruet et sa grand-mère chérie Maguy sont très forts. Lundi 1eravril, la fille de Stéphanie de Monaco a partagé deux photos sur son compte Instagram, où elle pose avec son aïeule. Vêtues de la même veste, les deux femmes, semblables à des jumelles, paraissent extrêmement complices.

La source: GALAfr - 🏆 46. / 59 Lire la suite »

Simone Veil : son petit-fils Lucas est marié à la fille d’une célèbre actricePrès de 50 ans après que Simone Veil a bataillé pour légaliser l'IVG, ce vendredi 8 mars, cette loi est entrée dans la Constitution de 1958. Alors que le combat de la femme politique résonne dans la tête de tous aujourd'hui, saviez-vous que son petit-fils, Lucas Veil, est marié à une célèbre actrice.

La source: GALAfr - 🏆 46. / 59 Lire la suite »