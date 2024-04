Journée de job dating à Marseille : 700 emplois à pourvoir au stade Vélodrome

Ce lundi 8 avril à Marseille , Randstad organise une journée de job dating au stade Vélodrome. Ce sont 700 emplois, dans différents secteurs de métier , qui sont à pourvoir à cette occasion. Voici tous les détails. À lire aussi Emploi à Marseille : 300 offres sont à pourvoir à la métropole 700 postes à pouvoir à Marseille Un grand événement de recrutement est organisé le 8 avril 2024.

De 9 h à 14 h, dans la célèbre enceinte phocéenne du Vélodrome, les candidats pourront venir échanger avec les équipes du groupe Randstad des Bouches-du-Rhône, du Var et du Vaucluse. A la clé, 700 offres d'emploi à pourvoir et cela concerne plusieurs corps de métier : industrie agroalimentaire, transport, industrie aéronautique, ingénierie, logistique, tertiaire... 'Les contrats proposés sont des CDI, des CDD et des missions d’intérim de longue durée', précise Randsta

Job Dating Marseille Stade Vélodrome Randstad Emplois Secteurs De Métier Bouches-Du-Rhône Var Vaucluse CDI CDD Intérim

