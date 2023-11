Les responsables des cultes reçus par Emmanuel Macron à l'Élysée

Au lendemain de la marche contre l’antisémitisme qui a mobilisé près de 182 000 personnes dans toute la France, les responsables des cultes ont été reçus par Emmanuel Macron lundi 13 novembre à l’Élysée, dans la matinée.

Cette invitation, envoyée la veille en fin de journée aux responsables chrétiens (catholique, orthodoxe et protestant), juifs, musulmans et bouddhistes, s’inscrit, selon la présidence, « dans le prolongement de l’appel à l’unité de la nation et à la fraternité qu’il a lancé dans sa lettre aux Français » Autre raison qui a poussé Emmanuel Macron à convoquer les représentants religieux : selon un participant, le président craint l’importation des replis religieux et identitaires du Moyen-Orient sur le sol françai

:

BFMTV: Emmanuel Macron va recevoir les représentants des cultes ce lundi à l'ÉlyséeAu lendemain des marches pour la République et contre l'antisémitisme en France, Emmanuel Macron recevra les représentants des cultes à 9h30, a appris BFMTV auprès de l'Élysée.

La source: BFMTV | Lire la suite »

RTLFRANCE: Emmanuel Macron organise le sommet One Planet - Polar Summit pour sauver les pôles et les glaciersCe samedi, Jean-Marc Jancovici revient sur le One Planet - Polar Summit, organisé vendredi pour tenter de sauver les pôles et les glaciers. Il explique que les glaciers occupent des fonctions extrêmement importantes pour les Hommes.

La source: RTLFrance | Lire la suite »

LACROİX: Emmanuel Macron exhorte Israël à cesser les bombardements tuant des civils à GazaAlors que l’offensive israélienne se concentre sur les hôpitaux de Gaza au 36e jour de la guerre, Emmanuel Macron exhorte Israël à cesser les bombardements sur les civils et les dirigeants arabes et musulmans se réunissent à Riyad pour réclamer l’arrêt des violences dans l’enclave palestinienne.

La source: LaCroix | Lire la suite »

LE_FİGARO: Antisémitisme: Emmanuel Macron reçoit les représentants des cultesAu lendemain des manifestations contre l’antisémitisme dans le pays , le président de la République reçoit les représentants des cultes ce lundi matin au palais de l’Élysée.

La source: Le_Figaro | Lire la suite »

20MİNUTESPARİS: Emmanuel Macron reçoit les représentants des cultes contre l’antisémitismeLe président de la République reçoit ce lundi matin les représentants des cultes à l’Élysée, au lendemain des manifestations contre l’antisémitisme

La source: 20minutesparis | Lire la suite »

RTLFRANCE: Pourquoi Emmanuel Macron a-t-il reçu les représentants des cultes ?Le président a reçu ce lundi 13 novembre les représentants des cultes à l'Élysée. Une manière de se rattraper, au lendemain de son absence remarquée à la marche contre l'antisémitisme ?

La source: RTLFrance | Lire la suite »