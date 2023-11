Grève symbolique à Météo-France contre l'automatisation des prévisions météo

Olère à Météo-France : ce lundi, trois des quatre syndicats de l'établissement public appelaient à une grève « symbolique », afin d'exprimer les craintes des membres du personnel face à la mise en place du projet « Programme Prévision Production », qui prévoit l'automatisation des prévisions à destination du grand public.

Signé par FO, Solidaires, la CGT et la CFDT – cette dernière est la seule centrale à ne pas avoir appelé à la grève –, les syndicats s'inquiètent de la perte de qualité induite par l'automatisation des prévisions météo disponibles sur le site Internet et sur les applications, dans le cadre d'une réorganisation qui est, selon eux, une « conséquence concrète de la réduction des effectifs ». « Nous n'avons plus assez d'effectifs pour conserver l'ancienne organisation, explique Lionel Althuser, de la CFDT. L'automatisation était donc inéluctable. Mais nous déplorons la façon dont cela se passe. Nous ne sommes pas prêts, les derniers préparatifs ont été faits dans la précipitation, même si on y travaille depuis longtemps

OUESTFRANCE: La France va rester sous l’influence d’une météo perturbée pendant les trois prochaines semainesUne partie de l’Hexagone va rester sous l’influence d’une météo très perturbée jusqu’à dimanche, alors que plusieurs départements ont déjà été touchés ces derniers jours par des inondations historiques. Au cours des trois prochaines semaines, cette dépression devrait se maintenir sur tout le pays, avec de fortes pluies et du vent attendus.

BFMTV: Crues: 4 départements toujours placés en vigilance orange par Météo FranceLe Pas-de-Calais, le Nord, la Vendée ainsi que la Charente-Maritime sont placés ce lundi en vigilance orange, dans le bulletin de 6h de Météo France.

