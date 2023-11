Les pays riches atteignent 89,6 milliards de dollars d'aide climatique

Bonne nouvelle pour les pays en développement exposés aux changements climatiques. Chargée de la compatibilité officielle de cette promesse, l'OCDE a déclaré que les pays riches avaient atteint 89,6 milliards de dollars d'aide climatique pour 2021, ajoutant que « sur la base de données préliminaires et non encore vérifiées, l'objectif a probablement été atteint » l'année suivante.

Lire aussiAprès le changement climatique, les risques liés à l'IA progressent fortement, selon Axa Pour rappel, sous l'égide de la Convention des Nations unies sur la lutte contre le changement climatique (CNUCC), les pays riches, principaux responsables historiques des émissions de gaz à effet de serre, s'étaient engagés à porter à 100 milliards de dollars par an leur aide climatique d'ici 2020. Mais les choses ont pris plus de temps que prévu. Le retard pris pour honorer cette promesse est devenu un motif de tension majeur, voire de blocage, dans les négociations climatiques internationales. Or celles-ci culmineront cette année lors de la COP28 du 30 novembre au 12 décembre à Duba

LATRİBUNE: Les villes les plus attractives pour les salariés et les chefs d'entreprisesPrès de quatre ans après la crise sanitaire, les salariés et les chefs d'entreprises se posent, encore et toujours, la même question : suis-je prêt à quitter mon lieu de vie pour un autre ? Une interrogation que se partagent également les professionnels comme l'opérateur de bureaux Newton Offices (40.000 m²) et le cabinet d'accompagnement à l'ancrage territorial, Stan. Aussi, ces deux sociétés ont-elles demandé à l'institut de sondage Odoxa et au cabinet d'audit KPMG de réaliser un « Observatoire des métropoles » afin de comprendre quelles villes sont les plus attractives. Lire aussiTaxe foncière : elle augmente dans les grandes villes, tirée par l'inflation Les enseignements de cette étude, dont La Tribune a pu prendre connaissance, sont éloquents : trois-quarts des employés interrogés sont prêts à s'installer dans une autre grande ville que la leur, mais pas n'importe laquelle. Bordeaux arrive en tête, suivie de Nice, Montpellier, Toulouse et enfin Marseille

LADEPECHE31: L’Armistice commémoré ainsi que les 100 ans de la flamme du souvenirC’est une double commémoration à laquelle a assisté un public nombreux malgré une météo capricieuse, au Momement aux Morts des Allées Leclerc. L’Armistice du 11 novembre 1918 mais aussi le centième anniversaire de la...

LAPROVENCE: Plus de 100.000 manifestants pour le rejet de l'antisémitismeUne foule très nombreuse et un signal adressé par les Français: plus de 100.

EUROPE1: Hausse du taux de pauvreté en France en 2021, les associations s'inquiètentL'Insee a annoncé ce mardi que 9,1 millions de personnes se trouvaient en situation de pauvreté monétaire en France en 2021. Durant cette année, le taux de pauvreté a progressé de 0,9 point pour s'établir à 14,5% de la population. Une hausse qui inquiète les associations de lutte contre la précarité.

ACTUFR: Les NMA 2023 : les nommés dans les différentes catégoriesLa 25e cérémonie des NRJ Music Awards va être diffusée sur TF1 ce vendredi 10 novembre 2023. Voici les artistes en lice pour un trophée.

MAGAZİNECAPİTAL: Voici les meilleurs jours pour décrocher les prix les plus bas sur vos billets d'avionRetrouvez toute l'actualité économique et boursière, des conseils pour placer votre argent, des dossiers emploi et la côte immobilière sur Capital

