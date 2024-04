Les meilleurs outils de bricolage de la marque Ryobi disponibles sur Amazon

Les températures deviennent plus clémentes, c’est le moment de reprendre les travaux en extérieur. Visseuse perceuse, perforateur burineur ou pistolet à peinture… On a sélectionné pour vous trois appareils de bricolage de la marque Ryobi . Disponibles sur Amazon, ils vous accompagneront dans tous vos projets. Notre sélection des meilleurs articles de bricolage de la marque Ryobi Le kit visseuse/perceuse Ryobi Cette visseuse à chocs Ryobi est parfaite pour fixer tous vos matériaux.

Équipée d’un moteur Brushless sans charbon, elle est protégée contre la surcharge et la surchauffe. Cet équipement pratique est très ergonomique avec son éclairage à LED et sa poignée micro-cellulaire GripZone. Ses caractéristiques : Vitesse variable. Quatre modes différents. Triple éclairage LED. Cette visseuse à chocs sans fil est proposée à 93,63 € au lieu de 199,65 € sur Amazo

Ryobi Outils Bricolage Visseuse À Chocs Moteur Brushless Éclairage À LED

