Les Jeux de Paris 2024 : un karatéka champion olympique oublié

Suivez toute l'actualité des Jeux de Paris ainsi que les épreuves et les athlètes à ne pas manquer(dans la catégorie des -67 kg) pour la troisième fois, un exploit unique dans l’histoire de sa discipline. Champion olympique à Tokyo en 2021, il aurait eu toutes les chances de faire le doublé cet été à Paris, si le karaté était resté au programme olympique… Le CIO (Comité international olympique) et le Cojo (Comité d’organisation des JO) en ont décidé autrement, préférant intégrer quatre nouveaux sports (surf, escalade, skateboard et breaking) plutôt que garder le karaté au programme des Jeux de Paris 2024. À l’annonce de cette décision,. À moins de quatre mois de la grande fête olympique dans la capitale (26 juillet - 11 août), le karatéka meurthois s’est fait une raison, mais sera quand même l’un des grands oubliés de ces JO de Paris.Non je grossis le trait, mais j’ai oublié beaucoup de choses, les images… Dès les semaines suivant les Jeux, où tout est retombé

