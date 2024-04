Plafonnement des délais d'indemnisation après un sinistre

Bruno Le Maire a livré une nouvelle mesure censée faciliter la vie des Français. Dans le cadre de la loi Pacte 2 attendue avant l’été, « nous plafonnerons les délais d’indemnisation à six mois après un dommage, et même à deux mois lorsque le sinistre ne requiert pas d’expertiseCertaines indemnisations arrivent beaucoup trop longtemps après un sinistre et peuvent mettre une entreprise ou un particulier en grande difficulté financière.

Nos compatriotes n’en peuvent plus de la complexité administrative. » « Le principe est bon même si aujourd’hui quand tout se passe bien, l’indemnité est versée dans ces délaisMais quand les experts sont débordés après une tempête ou quand les assurés contestent l’expertise, cela augmente le temps de traitement du dossier. »ajoute Olivier Moustacakis, cofondateur du comparateur Assurland.com. Après un dégât des eaux, l’assureur ne versera l’indemnité qu’une fois les travaux de remise à neuf effectué

