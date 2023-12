Voici les films originaux Apple sortis en 2023 sur Apple TV+ qui nous ont le plus plu. Un best of pour les vacances de fin d’année, où vous pourrez profiter de soirées et après-midi de libre pour vous reposer au coin du feu, sous la couette, seul, en famille ou entre amis. Parmi ces films, nous suivons l’histoire d’Henk Rogers, un développeur de jeu vidéo américain qui découvre le jeu Tetris en 1988.

Le film raconte son voyage en URSS à la rencontre d’Alexey Pajitnov, le créateur du jeu devenu mythique. Sa démarche n’est pas désintéressée et il souhaite l’importer en Occident. En pleine guerre froide, cette escapade est totalement folle, d’autant que l’exportation du jeu est interdite par la loi locale. Ce long-métrage parvient à recréer l’ambiance de l’époque, mêlant comédie et suspense digne d’un roman d’espionnage





