Les bébés de stars en 2023

Comme tous les ans, le mois de décembre sonne l’heure du bilan de l’année écoulée. De nombreux bébés de stars ont vu le jour en 2023. Retour sur les célébrités qui ont agrandi leur famille ces derniers mois. Rihanna, et de deux Rihanna et ASAP Rocky sont désormais les parents de deux garçons. Un peu plus d'un an après avoir accueilli leur premier enfant - RZA en mai 2022 - le couple vit les joies de la parentalité pour la seconde fois.

Le petit garçon né le 3 août dernier se prénomme Riot Rose Mayers. La pop star avait annoncé cette nouvelle grossesse lors du show de la mi-temps du Superbowl, dont elle était la star. Le couple n'a pas encore révélé le joli minois de son deuxième enfant. Paris Hilton, deux bébés dans l'année Instagram Paris HiltonParis Hilton, 42 ans, est devenue mère deux fois dans l'année. Après avoir accueilli un petit garçon (photo) en janvier dernier, la femme d'affaires a annoncé, fin novembre, la naissance de sa fille, à la surprise générale. Des petits nés par mère porteus





CNEWS » / 🏆 27. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Les NMA 2023 : les nommés dans les différentes catégoriesLa 25e cérémonie des NRJ Music Awards va être diffusée sur TF1 ce vendredi 10 novembre 2023. Voici les artistes en lice pour un trophée.

La source: actufr - 🏆 1. / 99 Lire la suite »

Hautes-Alpes: retour sur les incendies de l'été 2023VIDÉO - Benoît Reymond, expert défense des forêts contre les incendies à l'Office national des forêts 04, était l'invité de BFM DICI, ce jeudi 9 novembre 2023.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »

Star Academy 2023 - Quotidienne du 8 novembre 2023C’est le grand jour pour nos 13 académiciens. Ils vont réaliser leurs premières évaluations. Le thème imposé : histoire personnelle. Pour la danse, les élèves se devront d’improviser parmi deux titres proposés par Malika : 'Tattoo' de Loreen et 'Comportement' d'Aya Nakamura.

La source: TF1 - 🏆 58. / 53 Lire la suite »

Star Academy 2023 - Quotidienne du 9 novembre 2023Les élèves débutent la journée avec un cours de sport réalisé par Coach Joe. Il leur lance un défi de taille : 150 squats par groupe. Rien que ça. 'Les cours de Coach Joe c’est toujours ultra compliqué', C’est Victorien qui le dit ! En salle de chant, Adeline se transforme en maîtresse d’école.

La source: TF1 - 🏆 58. / 53 Lire la suite »

Star Academy 2023 - Quotidienne du 7 novembre 2023Aujourd’hui, les choses sérieuses commencent. Les 13 académiciens débutent officiellement leurs premiers cours… Sport, danse et chant. Mais avant ça, place au règlement intérieur ! Et cette année, coach Joe décroche un rôle un peu particulier : le rôle du coach de vie. Joe sera présent pour accompagner les élèves durant toute leur aventure.

La source: TF1 - 🏆 58. / 53 Lire la suite »

Star Academy 2023 - La Quotidienne du 6 novembre 2023La quotidienne est de retour et cette année, c’est tous les jours que vous pourrez suivre le quotidien de nos académiciens. Les élèves franchissent tous ensemble la porte du mythique château de Dammarie-les-Lys. Evidemment, ils trouvent TOUT grandiose ! Ils vivent un rêve éveillé.

La source: TF1 - 🏆 58. / 53 Lire la suite »