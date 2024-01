Les films "Barbie" et "Oppenheimer" favoris des Golden Globes

Après avoir dominé le box-office et fait l'objet d'innombrables détournements croisant leurs deux univers, les films "Barbie" et "Oppenheimer" partent favoris ce dimanche pour les Golden Globes. Le film français "Anatomie d'une chute" a remporté le prix du meilleur scénario. La cérémonie des Golden Globes ont débuté ce dimanche 7 janvier en Californie à 17 heures, heure locale (lundi 8 janvier à 2 heures du matin à Paris) et doit récompenser les films et séries télévisées diffusés en 2023.

"Barbie" et "Oppenheimer" sont les grands favoris de cette 81e édition. Rien qu'à eux deux, le film sur la poupée peroxydée et celui sur le père de la bombe atomique totalisent 17 nominations. "Anatomie d'une chute" est en lice dans quatre catégories, dont celle du meilleur long-métrage dramatique. Il a déjà remporté le prix du meilleur scénario. Kieran Culkin est sacré meilleur acteur dans une série télévisée dramatique pour le rôle de Roman Roy. Il avait déjà été nommé quatre fois avant de recevoir un prix ce dimanche





