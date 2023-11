Les dangers de l'utilisation des grands modèles de langage dans les sciences

Cessons de faire confiance aux grands modèles de langage, et limitons leurs utilisations dans les recherches scientifiques : voilà le message passé par trois chercheurs de l’Oxford Internet Institute. Ces derniers s’alarment de l’usage des LLMs dans les sciences, conduisant à des travaux qui ne sont pas fiables. Nature Human Behaviour lundi 20 novembre, des dangers de l’utilisation des LLMs dans les sciences.

L’objet de leur crainte : les « sur lesquels se basent ChatGPT ou d’autres agents conversationnels, capables de générer du texte, du code ou des images. Or, les internautes feraient trop confiance à ces modèles, les considérant comme une ressource fiable, similaire à un être humain, déplorent ces chercheurs de l’Oxford Internet Institute., Bard et les autres sont nombreuses : elles s’expliquent d’abord en raison de la façon dont ces modèles sont entraînés. Ces systèmes se forment en effet grâce à d’immenses jeux de données collectées en lign





01net » / 🏆 48. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Selon les thérapeutes, voici les problèmes cachés les plus récurrents chez les couplesAu sein des différents couples, il y a certaines choses que l’on ne se dit parfois pas. Des thérapeutes nous révèlent les plus fréquentes.

La source: bibamagazine - 🏆 69. / 51 Lire la suite »

Les villes les plus attractives pour les salariés et les chefs d'entreprisesPrès de quatre ans après la crise sanitaire, les salariés et les chefs d'entreprises se posent, encore et toujours, la même question : suis-je prêt à quitter mon lieu de vie pour un autre ? Une interrogation que se partagent également les professionnels comme l'opérateur de bureaux Newton Offices (40.000 m²) et le cabinet d'accompagnement à l'ancrage territorial, Stan. Aussi, ces deux sociétés ont-elles demandé à l'institut de sondage Odoxa et au cabinet d'audit KPMG de réaliser un « Observatoire des métropoles » afin de comprendre quelles villes sont les plus attractives. Lire aussiTaxe foncière : elle augmente dans les grandes villes, tirée par l'inflation Les enseignements de cette étude, dont La Tribune a pu prendre connaissance, sont éloquents : trois-quarts des employés interrogés sont prêts à s'installer dans une autre grande ville que la leur, mais pas n'importe laquelle. Bordeaux arrive en tête, suivie de Nice, Montpellier, Toulouse et enfin Marseille

La source: LaTribune - 🏆 11. / 81 Lire la suite »

Sur internet, les femmes sont plus souvent stéréotypées, moquées et violentées que les hommesEn examinant les 100 vidéos les plus vues de Youtube, Tiktok ou Instagram, le Haut conseil à l'Égalité épingle la place que réservent les réseaux sociaux aux femmes.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »

Les 5 paires de baskets les plus recherchées sur Internet cet automne 2023Si vous ne deviez investir que dans une seule paire de baskets en cette fin d’année, ce serait forcément l’une de celles-ci…

La source: VogueFrance - 🏆 3. / 98 Lire la suite »

Comment les architectes peuvent-ils aider les oiseaux à ne pas s’écraser contre les vitres ?En apposant des autocollants sur les parois vitrées ou en réduisant l’éclairage la nuit, les villes peuvent devenir des lieux plus sûrs pour les oiseaux migrateurs.

La source: OuestFrance - 🏆 60. / 53 Lire la suite »

Les Alpes françaises dans les starting-blocks pour accueillir les Jeux olympiques 2030Les Régions Sud et Auvergne-Rhône Alpes vont défendre la candidature commune des Alpes françaises pour l’accueil des Jeux olympiques en 2030.

La source: MadeMarseille - 🏆 21. / 68 Lire la suite »