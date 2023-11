La montre connectée de Nothing, une alternative abordable à l'Apple Watch

Avec la sous-marque CMF, le cofondateur de Nothing Carl Pei annonçait en août dernier trois produits à prix très abordable : un chargeur, des écouteurs true wireless (les surprenants Buds Pro) et cette montre connectée vendue sous la barre des 100 euros. À ce tarif, le constructeur promettait toutefois de ne pas faire l’impasse sur le design et la qualité. Nous avions donc hâte de tester cet appareil, après avoir été agréablement surpris.

Comme pour ces derniers, la présentation de la Watch Pro est très flatteuse, promettant une multitude de fonctionnalités et de qualités. Au point de se demander pourquoi on achèterait une Apple Watch. Il faut dire que la première impression est tout de même prometteuse. Le design est d’une simplicité extrême, mais élégant grâce à son cadre en aluminium. L’écran AMOLED de presque 2 pouces fait partie des plus grands du marché et présente un cadran au design d’inspiration graphique très moderne. Bref, l’ensemble donne envie de s’y aventurer plus en avant





JournalDuGeek » / 🏆 13. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Apple augmente ses prix pour Apple TV+, Apple Arcade et Apple OneApple a annoncé une hausse de plus de 40 % pour ses offres Apple TV+ et Apple Arcade. L'abonnement Apple One augmente avec elles.

La source: Frandroid - 🏆 4. / 96 Lire la suite »

La voiture électrique à 100 euros par mois ne coûtera finalement pas 100 euros par moisLors de la journée de la filière automobile, Bruno Le Maire, le ministre de l’Économie a évoqué les contours de la fameuse « voiture électrique à 100 euros par mois » promise par Emmanuel Macron lors de sa campagne présidentielle. Mauvaise nouvelle, si la voiture en elle-même pourrait bien coûter 100 euros par mois, c’est hors assurances.

La source: Frandroid - 🏆 4. / 96 Lire la suite »

Notée 100/100 sur Yuka, ce produit miracle booste la lumière naturelle de la peau*C’est l’automne et le hâle de votre peau d’été s’est estompé, laissant place à la grisaille et aux irritations dues au froid ? Voici la Crème Lumière parfaite pour booster l’éclat de sa peau et la protéger des agressions extérieures (froid, tabac, pollution…).

La source: bibamagazine - 🏆 69. / 51 Lire la suite »

Ce sérum illuminateur noté 100/100 sur Yuka promet d’éradiquer notre teint blafardAfin d'affronter la saison hivernale, rien de mieux que d'ajouter à sa routine un bon sérum illuminateur ! Voici celui qu'il faut choisir...

La source: bibamagazine - 🏆 69. / 51 Lire la suite »

Forte hausse des prix pour Apple TV+, Apple Arcade et Apple OneC'est dans une discrétion remarquable qu'Apple a procédé à une augmentation sensible des prix de ses différents abonnements. Gare aux hausses spectaculaires !

La source: 01net - 🏆 48. / 59 Lire la suite »

L'UE accuse Apple de mensonge concernant l'Apple Watch neutre en carboneLa firme à la pomme est une nouvelle fois accusée de Greenwashing.

La source: iPhonfr - 🏆 44. / 59 Lire la suite »