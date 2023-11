Les classements ATP : Bonzi et Monfils en hausse, Rinderknech en baisse

30/10/2023 12:38:00 / La source: lequipe

Benjamin Bonzi et Gaël Monfils ont gagné dix places chacun au classement ATP, tandis qu'Arthur Rinderknech a perdu 17 places. Adrian Mannarino recule d'un rang et Ugo Humbert le talonne. Stefanos Tsitsipas dépasse Holger Rune et Alexander Zverev récupère sa 9e place. Casper Ruud est en bonne position pour obtenir le dernier billet qualificatif pour le Masters à Turin.

Classement ATP, Benjamin Bonzi, Gaël Monfils, Arthur Rinderknech, Adrian Mannarino, Ugo Humbert, Stefanos Tsitsipas, Holger Rune, Alexander Zverev, Casper Ruud, Masters, Turin