OM-OL : le club rhodanien condamne les «comportements racistes» de certains supporters lyonnais

, dans un communiqué publié lundi par le club. "Le club a demandé les vidéos pour identifier les auteurs de tout acte contraire à la loi, mais aussi contraire à ses valeurs", affirme le club en rappelant la volonté de l'OL"de les éloigner des tribunes".

L’OL condamne fermement les inacceptables comportements racistes d'individus dans le parcage dimanche. Le club a demandé les vidéos pour identifier les auteurs de tout acte contraire à loi, mais aussi contraire à ses valeurs, et rappelle sa volonté de les éloigner des tribunesde la part de fans lyonnais présents dans le parcage visiteurs du Vélodrome, qui pourraient faire l'objet de sanctions de la part de la Ligue.

Ces actes s'ajoutent à la liste des incidents qui ont émaillé la soirée dimanche. Avant la rencontre comptant pour la 10e journée de Ligue 1, le car de l'OL, et ceux de supporters lyonnais, ont été la cible de projectiles, ce qui a notamment blessé l'entraîneur italien Fabio Grosso. headtopics.com

"Ce n’est pas un incident ! C'est une attaque de hooligans marseillais qui salissent le football et la ville de Marseille. C'est totalement inadmissible ! Ils doivent être bannis du football et traduits en justice.", a-t-il écrit sur le réseau social.

Incidents OM-OL : Lyon condamne des «comportements racistes» parmi ses supportersDans un communiqué publié lundi, l’Olympique lyonnais condamne les comportements racistes de ses certains de ses supporters, au lendemain du report de la rencontre contre Marseille. Lire la suite ⮕

Lyon : l'Olympique lyonnais condamne des 'comportements racistes' de certains de ses supportersAu lendemain d'une soirée qui se voulait excitante et s'est avérée écoeurante, suivez en direct l'évolution des évènements après l'OM-Lyon reporté de ce dimanche. Lire la suite ⮕

Comportements racistes dans le parcage lyonnais à Marseille : l'OL veut 'identifier les auteurs'Alors que le match entre l'OM et l'OL a été annulé des images montrant certains supporters lyonnais faire des gestes racistes dans le parcage ont fleuri. Lire la suite ⮕

Le match entre Marseille et Lyon annulé après des incidentsLe match entre Marseille et Lyon a été annulé dimanche soir après des incidents avant la rencontre, quand des projectiles ont visé le bus de l'équipe de l'OL, blessant l'entraîneur Fabio Grosso et son adjoint Raffaele Longo. Sur des images du diffuseur Prime Video, l'entraîneur italien été aperçu le visage en sang, puis avec un bandage à la tête en sortant de l'infirmerie située dans les couloirs du Stade Vélodrome. Par ailleurs, des bus de supporters lyonnais ont été également visés par des projectiles. Lire la suite ⮕

Report du match Marseille-Lyon après le caillassage du car de l'Olympique LyonnaisLa rencontre entre Marseille et Lyon, prévue pour la 10e journée de Ligue 1, a été reportée après que le car de l'Olympique Lyonnais a été caillassé. L'entraîneur et des joueurs ont été touchés par des projectiles. Une soirée cauchemardesque qui fait la Une des quotidiens sportifs. Lire la suite ⮕

L'entraîneur de Lyon blessé lors d'attaques avant le match contre MarseilleDes caillassages ont eu lieu quelques instants avant l'entrée de l'équipe de Lyon au Vélodrome et l'entraîneur italien Fabio Grosso a été touché au visage. La rencontre a été reportée. Les supporters de Lyon ont tout de même tenu à saluer leurs supporters présents. Marseille - Lyon : sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match de Ligue 1 en direct ? Lire la suite ⮕