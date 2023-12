Les cernes : un problème génétique

Les cernes ne sont pas la conséquence directe d’un manque de sommeil ou d’une mauvaise hygiène de vie. Les cernes sont un particularisme propre à chacun. Et nous les devons à notre génétique. Ajoutons qu’il existe: cernes creux, cernes bleus/violets ou encore cernes sombres/pigmentés. « Enfin, il faut différencier les cernes des poches qui correspondent à une accumulation de graisse dans les paupières inférieures », explique Émilie Kapps, naturopathe.

, même avec des cosmétiques de qualité et même en ayant recours au bistouri. Sachez que certains remèdes naturels peu couteux et faciles à mettre en œuvre peuvent vous aider à améliorer l’aspect de votre contour de l’œil. Généralement on ne se débarrasse jamais totalement de ce problème qui s'aggrave avec le vieillissement et une mauvaise hygiène de vie. La fatigue et de mauvaises habitudes n'arrangent rien. Émilie Kapps, naturopathe, sont la conséquence de la stagnation du sang dans les vaisseaux situés sous la peau. Ils sont fréquents chez les peaux fines et claire





Sante_Magazine » / 🏆 81. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Les meilleurs sacs à dos tendance pour hommes en 2024Découvrez notre sélection des sacs à dos pour homme les plus tendance en 2024 ! ⬇️ C'est par ici

La source: GQ_France - 🏆 24. / 68 Lire la suite »

Prendre soin de son foie : les aliments bons pour la santé hépatiqueDécouvrez les aliments naturels qui contribuent au bon fonctionnement du foie et préviennent les maladies hépatiques.

La source: Femina_fr - 🏆 7. / 92 Lire la suite »

Les nouveautés des plateformes SVOD pour décembreDécouvrez les programmes incontournables du mois de décembre sur les plateformes SVOD

La source: JournalDuGeek - 🏆 13. / 77 Lire la suite »

Les maladies cardiaques en hausse pendant les fêtes : une clinique partage les bons gestes préventifsSelon une étude de l’American Heat Association, le risque d’infarctus augmente de 37 % pendant les fêtes de fin d’année. Pourquoi ? Et surtout, comment le prévenir ? Découvrez les conseils de la Mayo Clinique.

La source: topsante - 🏆 52. / 55 Lire la suite »

Quelle est la Rolex la moins chère ?Découvrez quelle est la Rolex la moins chère et les tarifs des montres Rolex en 2023.

La source: GQ_France - 🏆 24. / 68 Lire la suite »

Offres de tablettes et liseuses électroniques pour le Cyber MondayMalheureusement cette offre est maintenant terminée. Pas de panique, vous pouvez retrouver les meilleurs bons plans disponibles actuellement sur Frandroid ou sur notre Twitter Frandroid Bons Plans Voir les bons plans récents Envie d’une petite tablette tactile ? Ou bien d’une liseuse électronique pour bouquiner au coin du feu ? Le Cyber Monday constitue une belle occasion de profiter d’offres alléchantes, notamment sur des produits phares tels que les iPad d’Apple, les Xiaomi Pad, les Galaxy Tab ou encore les Kindle. Les promos se succèdent, nous sommes heureusement là pour faire le tri et vous proposer les deals les plus intéressants. C’est parti ! Retrouvez les meilleurs modèles de tablettes sur notre guide d’achat dédié

La source: Frandroid - 🏆 4. / 96 Lire la suite »