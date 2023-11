Le patron de la cybersécurité ukrainienne débarqué pour détournement de fonds

Le patron de la cybersécurité ukrainienne Iouri Chtchygol a été débarqué de son poste pour avoir détourné plus d'un million d'euros. La cybersécurité est un élément vital pour l'Ukraine, dont la guerre avec la Russie se passe aussi sur le net, avec des attaques russes, dont les structures gouvernementales. Mais malheureusement pour Kiev, les personnes responsables de cette activité vitale ne sont pas de toute confiance, ce qui oblige à prendre des mesures drastiques.

Des responsables ont ainsi été brutalement limogés de leur poste !L'affaire n'est pas plaisante pour l'Ukraine. Le responsable de son Service d'État des communications spéciales, Iouri Chtchygol, vient en effet d'être licencié. Il était à la tête du service de protection cyber de l'ensemble des institutions du gouvernement. Son adjoint a lui aussi été démis de ses fonctions. Pourquoi ? Eh bien, selon le bureau d'enquête national et le parquet anti-corruption, il aurait en 2021 et 2022 effectué des achats de logiciels à une société étrangère en gonflant les pri





