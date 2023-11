Le glaucome, une maladie silencieuse qui touche de nombreux Français

En France, le glaucome touche 1 à 2% de la population française de plus de 40 ans, et environ 10% après 70 ans. Environ 800 000 personnes sont traitées, mais entre 400 000 et 500 000 personnes souffriraient de la maladie sans même le savoir. Cette maladie souvent dépistée de façon trop tardive est pourtant la seconde cause de cécité dans les pays développés. Un véritable enjeu de santé publique, d'autant plus lorsque l’on sait qu’il n’existe pas de traitement curatif pour le glaucome.

La question du dépistage précoce revêt donc une importance capitale. Définition : qu'est-ce qu'un glaucome ? Le glaucome appartient à la grande famille des neuropathies dans laquelle sont regroupées les diverses atteintes susceptibles d’affecter un ou plusieurs nerfs du système nerveux périphérique. Dans ce cas précis, c’est le nerf optique qui fait l’objet d’une altération sous l’effet de différents facteur





femmeactuelle » / 🏆 32. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

La voiture électrique à 10 000 euros ne coûterait finalement pas 10 000 eurosLe constructeur vietnamien VinFast est en proie à quelques difficultés financières, mais la marque ne compte pas baisser les bras et envisage une voiture électrique abordable pour tenter de lancer ses ventes. La VF3 est prévue pour coûter moins de 20 000 dollars (il était question de 10 000 euros il y a quelques mois).

La source: Frandroid - 🏆 4. / 96 Lire la suite »

Jude Bellingham, l'homme fort du Real Madrid avec 10 buts en 10 journéesJude Bellingham continue d'impressionner avec ses performances au Real Madrid. En marquant 10 buts en autant de journées, il a contribué à la victoire de l'équipe à chaque fois. À seulement 20 ans, il a déjà fait gagner 15 des 28 points inscrits par le Real Madrid cette saison.

La source: OnzeMondial - 🏆 42. / 59 Lire la suite »

Le Français dans le Top 10 des distinctions individuelles pour la 6e fois consécutiveLe Français est une fois de plus présent dans le Top 10 des distinctions individuelles, pour la 6e année consécutive.

La source: OnzeMondial - 🏆 42. / 59 Lire la suite »

Top 10 : Des Français qui ont fait au moins un podium au Ballon d’OrVIDEO - Ce lundi 30 octobre à lieu la prestigieuse cérémonie du Ballon d’Or, qui récompense les meilleurs joueurs et joueuses du monde. À l’occasion RMC Sport vous propose de revenir sur les 12 Français qui ont déjà fait partie du Top 3 du Ballon d’Or.

La source: RMCsport - 🏆 63. / 52 Lire la suite »

10% des Français ont consommé du CBD au cours de l'année dernièreSelon Santé publique France, 10% des Français ont consommé au moins une fois du CBD au cours de l'année dernière, un niveau de consommation presque équivalent à celui du cannabis. Près de trois quarts des Français ont déjà entendu parler du CBD, et 16,4% des adultes ont déjà consommé du CBD au moins une fois dans leur vie.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »

Un Français sur 10 indique avoir consommé du CBD en 2022Dix pour cent des Français adultes, et près de 18% des 18-34 ans, disent avoir consommé du CBD, la molécule non psychotrope du cannabis, en 2022, selon une étude officielle publiée jeudi.

La source: Mediapart - 🏆 20. / 68 Lire la suite »