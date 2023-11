Le nouveau RER NG fait sensation à la gare Haussmann-Saint-Lazare

Plus beau, plus grand, plus neuf quoi. À constater la foule qui se pressait ce lundi à la gare Haussmann-Saint-Lazare, on comprend que le nouveau RER NG (pour Nouvelle Génération) était attendu. Et pas seulement parce qu’il est livré avec deux ans de retard.

Star du jour, il a eu droit à une présentation en grande pompe en présence de Valérie Pécresse, présidente d’Île-de-France Mobilités (IDFM), Christophe Fanichet, PDG de SNCF Voyageurs, Brice Rabaste, maire de Chelles (77), d’Henri Poupart-Lafarge, PDG d’Alstom et de macarons à volonté pour les invités venus assister à son premier voyage sur la ligne du RER E.Plus de place, plus de vitesse, plus connectivitéConstruit par Alstom, ce nouveau train a été conçu spécifiquement pour l’Île-de-France et pour s’adapter aux particularités de la région, selon Henri Poupart-Lafarg

