Travail de l'Inirr pour reconnaître et réparer les violences sexuelles dans l'Église catholique

Nous sommes au premier étage d’exigus locaux, situés sur le bruyant boulevard du Montparnasse, à Paris. Dans ces quelques mètres carrés où ont bûché jusqu’en 2021 les experts de la commission Sauvé, travaillent désormais d’arrache-pied les membres de l’Instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation (Inirr).

Cette commission, votée il y a deux ans par les évêques de France après, a pour mission d’écouter et de reconnaître, au nom de l’Église catholique, les violences sexuelles commises sur des mineurs en son sein (1). Ses membres doivent aussi – c’est le cœur de leur travail – proposer aux victimes des mesures de réparation financière et des démarches restauratives.Documenter le travail de l’Inirr, c’est continuer de plonger dans l’abîme de ces vies détruites – des existences éventrées par les addictions, les dépressions, marquées par des vies conjugales et professionnelles erratiques, et un rapport à Dieu bless

:

LAPROVENCE: N1 féminine : le travail porte ses fruits avec Mélina Brisco à Mazan-SorguesArrivée sur la pointe des pieds la saison passée, l'ailière droite vauclusienne s'est fait une place au sein du groupe fanion qui joue à Cannes-Mandelieu ce samedi soir (20h30).

La source: laprovence | Lire la suite »

MİDİLİBRE: Dans les coulisses de la course gardoise Veni Vici, le travail indispensable des bénévolesSi le départ de la course Veni Vici a été donné ce samedi 11 novembre, les préparatifs autour de cette épreuve, qui a battu des records de fréquentation cette année, ont commencé depuis plusieurs mois.

La source: Midilibre | Lire la suite »

MARİECLAİRE_FR: Ces cinq types de manipulation sont les plus courantes au travailUne experte révèle les cinq techniques de manipulation les plus courantes au travail.

La source: marieclaire_fr | Lire la suite »

BOURSORAMA: Soulagement à Hollywood, où les acteurs vont reprendre le travailUn sentiment de délivrance: c'est l'esprit qui domine jeudi à Hollywood, avec la fin de la grève des acteurs paralysant le secteur, et la course désormais lancée pour reprendre les tournages afin de sauver les films et séries de 2024 qui peuvent encore l'être.

La source: Boursorama | Lire la suite »

CLOSERFR: Astrologie 2023 : ce qui attend le signe du Sagittaire en novembre au travailActu et exclus People

La source: closerfr | Lire la suite »

CLOSERFR: Astrologie 2023 : ce qui attend le signe du Capricorne en novembre au travailActu et exclus People

La source: closerfr | Lire la suite »