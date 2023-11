C’est une première dans l’histoire du Meilleur Pâtissier (M6). Ce mercredi 22 novembre, les 6 candidats encore en lice quittent leur mythique tente pour se rendre à… Disneyland Paris. L’occasion pour Cyril Lignac et Mercotte de tester les pâtissiers amateurs dans des défis ayant trait aux célèbres personnages de Disney.

Le Meilleur Pâtissier : des défis autour des héros de Disney Dans un premier temps, Cyril Lignac les embarquera dans l’univers de Blanche-Neige, avec pour objectif de revisiter la traditionnelle tarte aux pommes. Puis Mercotte leur proposera, pour son épreuve technique, de concocter un Kransekake, en hommage à la Reine des Neiges. Un Kransekake ? Un gâteau traditionnel scandinave particulièrement délicat à préparer… « J’ai décidé, pour cette nouvelle épreuve technique surprise, de mettre nos pâtissiers au défi de réaliser le dessert le plus mythique des pays scandinaves dégusté au moment des fêtes, et surtout adoré du plus enjoué des bonshommes de neige Olaf : c’est le délicieux Kransekake », annonce Mercotte sur son blo





