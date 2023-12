Le gaspillage des retours en ligne

La possibilité de renvoyer des articles gratuitement s’est imposée comme une loi fondamentale de notre expérience du shopping en ligne, qui nous autorise, en un clic à acheter un vêtement, l'essayer chez soi et le renvoyer s’il ne convient pas.

Pourquoi limiter les retours des achats en ligne ? Une grande partie sera jetée Pourtant, vous serez certainement étonnés d’apprendre que, très souvent, ces articles retournés ne reviennent pas à leur point de départ pour être proposés à d’autres clients. D’après l'entreprise de logistique inverse Optoro, en 2020, seulement aux États-Unis, 2,6 millions de tonnes de produits retournés, souvent en parfait état, ont fini directement à la décharge. L’une des explications tient à ce que le tri des retours représente un coût important pour les plateformes de vente. “Lorsque vous renvoyez un article, l’enseigne doit l’inspecter dans les moindres détails pour s’assurer qu’il soit suffisamment bonne condition pour pouvoir être revendu”, nous explique Meagan Knowlton, directrice de la durabilité chez Optor





Pourquoi gagner une descente ferait entrer Alexis Pinturault au panthéon du ski alpinSeul skieur de l’histoire à s’être imposé dans six disciplines différentes en Coupe du Monde, Alexis Pinturault rêve désormais de remporter une descente pour réaliser le grand chelem alpin. Mais sa quête s’annonce longue et a nécessité nombre d’adaptations.

Conteuses numériques : Il était une fois une nouvelle génération d’histoires audio (et aussi vidéo)Il était une fois les nouvelles conteuses audio (et vidéo) pour les enfants. Cette année encore, elles feront des heureux au pied du sapin ➡️ noël conteusesnumériques enfants cadeaux

Une femme réalise son rêve d'avoir les yeux clairs grâce à une opérationUne femme de 52 ans raconte comment elle a réalisé son rêve d'avoir les yeux clairs en ayant recours à une opération de kératopigmentation.

Une application ultra-sécurisée pour échanger des messages banalsÀ la place d’un numéro de téléphone, les utilisateurs d’Olvid doivent s’échanger un QR code puis un code à quatre chiffres pour établir un canal de discussion. Le plus simple étant de scanner ce QR code sur le portable de l’autre, donc de rencontrer physiquement son interlocuteur. Une singulière opération qui ferait presque passer l’usager pour un agent secret. Pourquoi tant de précautions pour échanger des messages banals ? Pourquoi quand on a WhatsApp, et a fortiori rien à se reprocher, télécharger une application ultra-sécurisée ? Pour Thomas Baignères, la réponse est limpide : « Dans la vraie vie, on n’a pas envie qu’on écoute nos conversations. Pourquoi ce serait différent dans le monde numérique ? » Algorithmes de chiffrement post-quantique Thomas Baignères a la quarantaine. C’est un Franco-Suisse, né d’un père journaliste culturel au Figaro et d’une mère interprète de conférence au Parlement européen. Lui passe son enfance à déménager aux quatre coins du continent. Prépa scientifique à Paris, avant d'atterrir à l’école Polytechnique de Lausanne

Le nouveau look improbable qui séduit le mondeCe nouveau look venu des États-Unis a envahi le monde et pourtant il est complètement improbable. On vous explique pourquoi il séduit autant.

GTA 6 : Pourquoi la version PC n'est pas prête de sortir tout de suiteUn ancien de chez Rockstar explique pourquoi la version PC de GTA 6 n'est pas annoncée pour le moment. Les joueurs PC sont attristés par cette nouvelle.

