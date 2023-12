GTA 6 : Pourquoi la version PC n'est pas prête de sortir tout de suite

GTA 6 : un ancien de chez Rockstar explique pourquoi la version PC n’est pas prête de sortir tout de suite. Mais les joueurs et joueuses PC ont été attristés de voir qu’une version PC du titre n’était pas, pour le moment, annoncée.? Pour rappel, le jeu au presque 200 millions d’exemplaires vendus est sorti en septembre 2013 sur PS3 et Xbox 360, puis en avril 2015 sur PC.

La crainte de bon nombre de fans est donc que le destin de GTA 6 soit le mêmeSi aucune date ferme n’a été annoncée pour une sortie PC, Mike York, un ancien animateur 3D ayant travaillé chez Rockstar au moment de la sortie de GTA 5 et de Red Dead Redemption 2, a livré quelques explications sur les raisons qui poussent Rockstar à privilégier les consoles de salon d’abord et avant tout.la plupart du temps, surtout il y a quelques années, la PlayStation était la console à viser, celle qui s’était vendue plus que toutes les autres consoles ». Pas étonnant, donc, que Rockstar continue sur sa lancée en donnant la priorité à la sortie PlayStatio





Clubic » / 🏆 10. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Les villes les plus attractives pour les salariés et les chefs d'entreprisesPrès de quatre ans après la crise sanitaire, les salariés et les chefs d'entreprises se posent, encore et toujours, la même question : suis-je prêt à quitter mon lieu de vie pour un autre ? Une interrogation que se partagent également les professionnels comme l'opérateur de bureaux Newton Offices (40.000 m²) et le cabinet d'accompagnement à l'ancrage territorial, Stan. Aussi, ces deux sociétés ont-elles demandé à l'institut de sondage Odoxa et au cabinet d'audit KPMG de réaliser un « Observatoire des métropoles » afin de comprendre quelles villes sont les plus attractives. Lire aussiTaxe foncière : elle augmente dans les grandes villes, tirée par l'inflation Les enseignements de cette étude, dont La Tribune a pu prendre connaissance, sont éloquents : trois-quarts des employés interrogés sont prêts à s'installer dans une autre grande ville que la leur, mais pas n'importe laquelle. Bordeaux arrive en tête, suivie de Nice, Montpellier, Toulouse et enfin Marseille

La source: LaTribune - 🏆 11. / 81 Lire la suite »

Pourquoi les Tesla se garent aussi mal quand les concurrentes font bien mieuxSi Tesla propose bel et bien une option de parking automatique, la réalité est plutôt accablante : ça ne fonctionne pas dans la plupart des cas, et lorsque ça fonctionne, ce n'est pas satisfaisant. Tentons de voir pourquoi, en 2023, les Tesla se garent encore très mal toutes seules.

La source: Frandroid - 🏆 4. / 96 Lire la suite »

Tarn-et-Garonne : pourquoi les jeunes agriculteurs retournent à leur tour les panneaux des communesUne quarantaine de communes de Tarn-et-Garonne ont constaté que leurs panneaux d’entrée d’agglomération ont été « retournés » ces derniers jours. Les Jeunes agriculteurs ont indiqué être à l’origine de cette opération qui se veut « pacifique. »

La source: ladepeche31 - 🏆 17. / 71 Lire la suite »

Pourquoi les voitures électriques perdent plus de valeur que les thermiques selon cette étudeLes voitures électriques sont parmi celles qui perdent le plus de valeur avec le temps selon une étude américaine. À ce petit jeu, toutes ne sont pas égales pour autant, avec la palme revenant à la Tesla Model 3 qui conserve une belle part de sa valeur au fil des années.

La source: Frandroid - 🏆 4. / 96 Lire la suite »

Pourquoi les chiens courent après les vélosCourant beaucoup après les voitures, le border collie paye un lourd tribut à la circulation routière. Question de regard et de génétique.

La source: LePoint - 🏆 8. / 84 Lire la suite »

'Dangereux pour les promeneurs comme pour les automobilistes' : les sangliers, nouveau fléau à Marseille ?Les suidés prennent leurs aises tout près des habitations. En cause, leur nourrissage qui est pourtant interdit.

La source: laprovence - 🏆 62. / 52 Lire la suite »